Силы обороны поразили военный арсенал российских оккупантов

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления вражеского минобороны.

Такой удар, по данным Генштаба, удалось нанести сегодня ночью, 9 октября. Известно, что 67 арсенал находится в Карачеве Брянской области России.

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ВСУ поразили военный арсенал российских оккупантов

Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России, что в Брянской области,

– говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что по имеющимся данным, на территории пораженного состава враг хранил боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы, которыми оккупанты регулярно обстреливают прифронтовые города.

Согласно обнародованной информации, значительная часть вражеского вооружения находилась под открытым небом. В то же время зафиксированы взрывы на территории объекта, так известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Итоги боровой работы Сил обороны Украины уточняют.

"Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал окупантов на угрожающих направлениях. Продолжение следует... Слава Украине!" – добавили в Генштабе.

Напомним, что 18 сентября украинские военные первый раз поразили российский склад с боеприпасами и ракетами к "Град", С-300, С-400, а также с баллистическими ракетами к "Искандер". Взрывы были настолько мощными, что в городе и Торопецкой общине объявили эвакуацию.