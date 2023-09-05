Силы обороны имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте
5 сентября 2023, 08:28Читати новину українською
Контрнаступление наших Вооруженных Сил продолжается. Украинские военные уже имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
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Успех ВСУ в направлении Новопрокоповки
Как заявил Ковальчук, в направлении Роботино – Новопрокоповка наши военные имели успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.
Новопрокоповка – село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области. Расположено на расстоянии 1 километра от села Ильченково и в 2 километрах от села Работино. Село оккупировано российскими захватчиками с марта 2022 года.
Новопрокоповка на карте
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- Вооруженные Силы смогли прорвать первую линию обороны российской армии в Запорожской области. Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что это открыло новые возможности для украинских военных.
- Анна Маляр сообщала, что наступательная операция продолжается на Мелитопольском направлении. Во время проведения наступательных действий успехи имели в направлении Новоданиловки, Новопрокоповки. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах. По словам заместителя министра обороны, враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отбиты атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Остро, Новомихайловка Донецкой области.
- Кстати, эксперты говорят, что враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку там сосредоточены господствующие высоты.