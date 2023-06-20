Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении: ликвидировали более 5 рот врага

Украинским войскам удалось продвинуться на Таврическом направлении. Во время продвижения наши бойцы нанесли российским оккупантам немалые потери.

О продвижении Сил обороны рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти роты. Численность роты в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих.

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Украинские бойцы обезвредили 46 единиц военной техники противника

По информации Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач. Благодаря удачной работе наших бойцов уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника.

В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БпЛА Supercam, БпЛА Shahed-136, 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", РЛС "Зоопарк", тяжелая огнеметная система "Сонцепёк".

Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага.

Украинские бойцы уничтожают оккупантов на Таврическом направлении: смотрите видео