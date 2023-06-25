Силы обороны держат инициативу, – Череватый об успешном продвижении вокруг Бахмута

Ситуация вокруг Бахмута все еще остается напряженной. Несмотря на это, нашим военным удалось добиться определенных успехов.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, передает 24 Канал, защитники Украины смогли продвинуться вокруг Бахмута

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Враг терпит потери возле Бахмута

На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. В сутки было пройдено на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров,

– отметил он.

По словам Череватого, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении наши военные уничтожили 186 оккупантов, ранили 224 бойца так называемой "второй армии мира". Еще 8 пополнили обменный фонд.

Но это еще не все. Удалось уничтожить еще и танк, боевую машину пехоты, две самоходные артиллерийские установки, две реактивные системы залпового огня "Град", а также три противотанковые системы. В металлолом также превратили три пушки "Мста-Б", ЗРК "Стрела-10", шесть полевых складов с боеприпасами, три ударных дрона "Ланцет", а также один разведывательный – "Орлан-10".

О своей успешной работе рассказали в 3 ОШбр. Военным удалось уничтожить батальон россиян, а также взять десяток пленных под Бахмутом.

ОШбр уничтожают оккупантов под Бахмутом

О работе своих бойцов рассказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий. По его словам, разгромить удалось одну из мотострелковых бригад армии России

Он отметил, что 24 июня для бойцов 3 ОШБР было достаточно плодотворным. Они провели успешные наступательные действия на Бахмутском направлении

Сегодня наша бригада разгромила 3 батальона 57 гвардейской мотострелковой бригады России. Фактически, этот батальон прекратил существование как организованная военная сила,

– подчеркнул командир.