Силы обороны сорвали штурм Бочкового: разгромлены группы 126-го и 127-го полков
- Украинские военные заблаговременно обнаружили подготовку российских подразделений к наступлению на Бочково и сорвали его.
- После комбинированного удара по врагу российские подразделения понесли потери и вынуждены были отступить.
В зоне ответственности 16-го армейского корпуса украинские военные заблаговременно обнаружили подготовку подразделений 71-й мотострелковой дивизии противника к наступлению на населенный пункт Бочково. Планы врага успешно сорвали.
Об этом сообщает 16 армейский корпус ВСУ.
Смотрите также Враг тратит колоссальное количество живой силы и техники: потери России на 23 апреля
Как ВСУ сорвали наступление российских полков?
Враг сформировал штурмовые группы из бойцов 126-го и 127-го мотострелковых полков и пытался продвинуться к населенному пункту Бочковое сразу по двум направлениям.
Благодаря скоординированным действиям подразделений и эффективному управлению со стороны Группировки объединенных сил движение противника обнаружили еще на подступах. По вражеским силам нанесли комбинированный удар с применением артиллерии и беспилотников.
После потерь российские подразделения были вынуждены отступить на исходные позиции. Перехват радиопереговоров подтвердил по меньшей мере двух погибших у противника и нескольких раненых различной степени тяжести.
Силы обороны сорвали штурм Бочкового: смотрите видео
ВСУ, вероятно, освободили Андреевку в Сумской области
ВСУ могли освободить Андреевку на севере Сумской области, что подтверждается геолокационными видеозаписями.
Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, в частности на севере Харьковской области и в районе Купянска.