Силы обороны ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России
В ночь на 14 декабря в России снова было неспокойно. Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших нефтяных терминалов в пригороде Орла.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. К слову, ранее в сети показали видео попадания по объекту.
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Что известно об атаке на российский Орел
В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области.
Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. В результате поражения начался мощный пожар,
– уточнили военные.
В Генштабе отметили, что линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" входит в российский военно-промышленный комплекс. Известно, что этот объект обеспечивает поставки нефтепродуктов для вражеской армии.
В то же время сообщается, что последствия боевой работы уточняются.
Заметим, что расстояние от северо-восточной украинской границы до города Орел достигает минимум 160 километров, иногда показатель достигает более 200.