Украинские защитники уничтожили еще один российский истребитель. Вражеский самолет Су-34 сбили в Курской области.

Российский самолет уничтожили ночью 14 августа. В Генштабе ВСУ рассказали детали уничтожения вражеского Су-34 на территории Курской области.

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Силы обороны уничтожили Су-34 на территории Курской области

Сегодня ночью, 14 августа, на территории Курской области, что в России, во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик. Речь идет о Су-34.

Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Добавим, что уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 прокомментировал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

В своем телеграм-канале он подтвердил факт уничтожения вражеского самолета и заявил о "более чистом небе над Курщиной".

Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34. Небо над Курщиной стало чище,

– говорится в сообщении Сирского.