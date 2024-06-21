Силы обороны успешно поразили ряд объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важные цели в России

Украина успешно атаковали объекты нефтеперерабатывающей отрасли и другие важные цели в России, в частности, в Тамбовской области и республике Адегея. На нефтебазе Энемская произошли взрывы и пожар, а также повреждение склада горюче-смазочных материалов в Тамбовской области.

Силы обороны Украины успешно ударили по ряду объектов нефтеперерабатывающей отрасли и других важных целей в России. Накануне 20 июня подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы Безопасности атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области и нефтебазу Енемская в республике Адыгея. В районе нефтебазы Енемская зафиксировано не менее 5 взрывов, которые вызвали пожар. Также подтверждено поражение склада горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, с повреждением по крайней мере одной емкости с нефтепродуктами. Уже в ночь на 21 июня было совершено нападение беспилотными авиационными комплексами на нефтеперерабатывающие заводы в городах Афипск, Ильск, Краснодар и Астрахань.