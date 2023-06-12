Силы обороны освободили Новодаровку в Запорожье: насколько это село важно – показываем на карте

Украинские военные освободили село Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Военные отметили, что продолжавшиеся несколько суток многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль не имели успехов.

Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об этом 12 июня. Однако бойцы отметили, что село освободили еще 4 июня 2023 года.

Смотрите также "День Д" или операция "Кобра": три неочевидных мнения о том, от чего будет зависеть наступление Украины

Что известно об освобождении села в Запорожье

4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка,

– заявили военные.

Они объяснили, что многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!", – заверили бойцы.

Где находится Новодаровка: смотрите на карте

Кстати, возле Новодаровки Запорожской области российские оккупанты взорвали дамбу. Спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что говорится о дамбе на реке Мокрые Ялы.

Эта дамба расположена возле села Новодаровка Пологовского района Запорожской области – на границе с Донецкой областью.

Такими террористическими поступками враг пытался остановить контрнаступление ВСУ, однако представитель заверил, что на действия наших военных это никак не повлияет.

ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области

Анна Маляр написала вечером 12 июня, что украинские военные деоккупировали Благодатное и Макаровку.

Перед этим стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили поселок Благодатное, расположенный между Запорожской и Донецкой областями. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления объяснили, что российские оккупанты не выдержали давления украинских бойцов.

Впоследствии спикер объединенного пресс-центра Валерий Шершень отметил усилия 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, освободившей населенный пункт. Он рассказал, что украинские военные проявили незаурядную смекалку. Подробнее об этом читайте по ссылке.