Силы ПВО сбили 3 "Калибра" в небе над Хмельницкой областью: ракеты запускали с Черного моря

Утром 24 июля в Хмельницкой области слышали взрывы. Украинским военным удалось сбить сразу три ракеты, которые враг направил с Черного моря.

Об успешном сбитии ракет в Хмельницкой области доложили в командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ. россияне атаковали регион около 9:00.

Тем временем Вечерние и утренние обстрелы Николаева: Ким рассказал о последствиях от ракетных ударов

Силы ПВО сбили все три ракеты

Украинские военные отметили, что атаку отбили полностью, ведь ни одна из трех ракет врага не достигла цели. Ракетный удар по Хмельницкой области произошел во время массовой воздушной тревоги в Украине – сирены прозвучали в большинстве южных, центральных и западных областей.

Подтвердили ликвидацию ракет и в Хмельницкой ОВА

Поблагодарили Воздушные силы ВСУ за работу и в Хмельницкой ОВА. Сергей Гамалий призвал людей быть осторожными, ведь угроза продолжается.

Помните, что у нас война! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Пользуйтесь укрытием!

– сказал Гамалий.

Утром под ракетный обстрел попал и Николаев

Накануне вечером и утром 24 июля под ракетный обстрел врага попал и Николаев. Около 18:00 "Калибрами" россияне попали в частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Несколько человек получили ранения, среди них – подросток.

Не оставил враг в покое Николаев и утром тоже ударил по городу ракетами. Это произошло около 4:00 утра. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняют.

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Ракетные обстрелы Хмельницкой области: что известно

Вечером 5 июля россияне обстреляли Хмельницкую область 4 ракетами.

Одну из них сбили силы ПВО, остальные попали по территории одной из общин.

Оккупанты целили в водонапорную башню, возле нее нашли воронки.

25 июня силы ПВО сбили ракеты над областью. Пострадавших нет. Одна из ракет упала в лесу Каменец-Подольского района, другая – в сельском саду одной из территориальных общин.

Еще одну ракету над регионом украинские военные уничтожили 14 июня. Ее обломки пришлось искать.

Узнайте в видео о ракетном обстреле Хмельницкой области: