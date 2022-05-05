Силы ПВО сбили в небе над Донбассом 7 беспилотников "Орлан"

Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать вражеские беспилотники. 5 мая наши бойцы сбили в небе над Донбассом 7 беспилотников "Орлан-10".

Кроме того, защитники уничтожили кучу вражеской техники. В частности, 8 танков захватчиков.

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Украинцы бойцы уничтожают вражескую технику на Востоке

Украинские защитники продолжают защищать государство от российских оккупантов в Донецком и Луганском направлениях.

В течение текущих суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага,

– говорится в сообщении ООС.

Благодаря своему незаурядному мастерству украинские воины нанесли большие потери захватчикам. В частности, защитники уничтожили:

8 вражеских танков,

11 единиц боевой бронированной техники,

5 единиц автомобильной техники.

В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", – подытожили защитники.

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Кратко о ситуации на Востоке

В Генштабе рассказали, что оккупанты пытаются улучшить свое положение вблизи Изюма. Кроме того, они обстреливают приближенные населенные пункты из артиллерии. Однако все потуги врагов напрасны.

На этом направлении также фиксируют значительные потери оккупационных войск – захватчики были вынуждены вывести на восстановление подразделения из 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии.

Бойцы Вооруженных Сил уже пошли в контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях.

На Донецком направлении оккупанты до сих пор пытаются завладеть Попасной и взять под контроль Рубежное. Все вражеские атаки завершились для них поражениями.

У захватчиков также проблемы с личным составом и в других направлениях. Во временно оккупированные территории Луганской области прибыли подразделения так называемого "казачьего войска" из Оренбурга.

Пока известно, что численность всех таких отрядов из Кубани составляет примерно 400 человек. Они будут охранять объекты инфраструктуры и выполнять функции полицейских.

Всего в квазиреспублике находятся не менее 2 тысяч "казаков" со всей России.

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