Силы ПВО сбили в небе над Донбассом 7 беспилотников "Орлан"
Источник:Операция объединенных сил
Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать вражеские беспилотники. 5 мая наши бойцы сбили в небе над Донбассом 7 беспилотников "Орлан-10".
Кроме того, защитники уничтожили кучу вражеской техники. В частности, 8 танков захватчиков.
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Украинцы бойцы уничтожают вражескую технику на Востоке
Украинские защитники продолжают защищать государство от российских оккупантов в Донецком и Луганском направлениях.
В течение текущих суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага,
– говорится в сообщении ООС.
Благодаря своему незаурядному мастерству украинские воины нанесли большие потери захватчикам. В частности, защитники уничтожили:
- 8 вражеских танков,
- 11 единиц боевой бронированной техники,
- 5 единиц автомобильной техники.
В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", – подытожили защитники.
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Кратко о ситуации на Востоке
- В Генштабе рассказали, что оккупанты пытаются улучшить свое положение вблизи Изюма. Кроме того, они обстреливают приближенные населенные пункты из артиллерии. Однако все потуги врагов напрасны.
- На этом направлении также фиксируют значительные потери оккупационных войск – захватчики были вынуждены вывести на восстановление подразделения из 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии.
- Бойцы Вооруженных Сил уже пошли в контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях.
- На Донецком направлении оккупанты до сих пор пытаются завладеть Попасной и взять под контроль Рубежное. Все вражеские атаки завершились для них поражениями.
- У захватчиков также проблемы с личным составом и в других направлениях. Во временно оккупированные территории Луганской области прибыли подразделения так называемого "казачьего войска" из Оренбурга.
- Пока известно, что численность всех таких отрядов из Кубани составляет примерно 400 человек. Они будут охранять объекты инфраструктуры и выполнять функции полицейских.
- Всего в квазиреспублике находятся не менее 2 тысяч "казаков" со всей России.
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