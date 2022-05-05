Силы ПВО сбили в небе над Донбассом 7 беспилотников "Орлан"

5 мая 2022 , 23:30
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Операция объединенных сил

Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать вражеские беспилотники. 5 мая наши бойцы сбили в небе над Донбассом 7 беспилотников "Орлан-10".

Кроме того, защитники уничтожили кучу вражеской техники. В частности, 8 танков захватчиков.

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Украинцы бойцы уничтожают вражескую технику на Востоке

Украинские защитники продолжают защищать государство от российских оккупантов в Донецком и Луганском направлениях.

В течение текущих суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага,
– говорится в сообщении ООС.

Благодаря своему незаурядному мастерству украинские воины нанесли большие потери захватчикам. В частности, защитники уничтожили:

  • 8 вражеских танков,
  • 11 единиц боевой бронированной техники,
  • 5 единиц автомобильной техники.

В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!",  –  подытожили защитники.

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Кратко о ситуации на Востоке

  • В Генштабе рассказали, что оккупанты пытаются улучшить свое положение вблизи Изюма. Кроме того, они обстреливают приближенные населенные пункты из артиллерии. Однако все потуги врагов напрасны.
  • На этом направлении также фиксируют значительные потери оккупационных войск – захватчики были вынуждены вывести на восстановление подразделения из 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии.
  • Бойцы Вооруженных Сил уже пошли в контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях.
  • На Донецком направлении оккупанты до сих пор пытаются завладеть Попасной и взять под контроль Рубежное. Все вражеские атаки завершились для них поражениями.
  • У захватчиков также проблемы с личным составом и в других направлениях. Во временно оккупированные территории Луганской области прибыли подразделения так называемого "казачьего войска" из Оренбурга.
  • Пока известно, что численность всех таких отрядов из Кубани составляет примерно 400 человек. Они будут охранять объекты инфраструктуры и выполнять функции полицейских.
  • Всего в квазиреспублике находятся не менее 2 тысяч "казаков" со всей России.
Интересно! С начала полномасштабной войны украинские защитники нанесли оккупантам сокрушительные потери. Наши бойцы уже ликвидировали примерно 24,7 тысяч вражеских военных.

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Автор: Ольга Котів