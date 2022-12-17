Утром в Одессе звучала тревога: оккупанты из Крыма запустили 2 ракеты "Оникс"
Источник:ОК "Юг"
Российские захватчики продолжают терроризировать мирные города Украины. Утром 17 декабря оккупанты выпустили несколько ракет по Одессе.
В 06:27 в Одессе была объявлена воздушная тревога. Уже через несколько минут местные жители услышали взрывы.
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Все ракеты были уничтожены
Как оказалось, Россия выпустила по Одессе типа "Оникс". Их запустили из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.
К счастью, все ракеты были уничтожены силами ПВО – ОК "Юг".
Массированная атака 16 декабря: главное
В пятницу, 16 декабря, враг в очередной раз нанес массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 76 ракет, но ПВО сбила 60. К сожалению, были попадания, поэтому по всей стране ввели экстренные отключения света.
Однако, несмотря на мощный обстрел, украинская энергосистема остается целостной и контролируемой.
Дефицит электроэнергии в нашей энергосистеме составляет 50%. Это прогнозируемый результат.
Критические объекты, отвечающие за водоснабжение и теплоснабжение, будут работать в большинстве регионов. Однако в некоторых регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине и в части Киева, могут быть проблемы.
В Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Во время очередной атаки российских террористов погибли 4 человека.
Еще 13 человек получили ранения. В частности, и четверо детей. Все несовершеннолетние находятся в больнице. Семилетняя девочка в тяжелом состоянии.
Россияне впервые запускали самолеты с ракетами из Энгельса
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что оккупанты впервые запускали Ту-95 из Энгельса. Речь идет об авиабазе "Энгельс" под Саратовом в России, где в декабре случился "хлопок".
- В результате "хлопка" Россия опрокинула часть авиации из Энгельса, а спутниковые снимки подтвердили повреждение по меньшей мере одного Ту-95.
- Из самолетов Ту-95 Россия выпускала по Украине крылатые ракеты Х-555 и Х-101. До этого оккупанты также атаковали Украину с бомбардировщиков Ту-95 во время массированного обстрела 5 декабря.