Симона Халеп вышла в финал "Ролан Гаррос"
Симона Халеп пробилась в финал женской сетки "Ролан Гаррос" и сохранила первую строчку рейтинга ВТА.
В одной второй французского мейджора румынка неожиданно легко разобралась с Гарбинье Мугурусой – 6:1, 6:4.
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Титул, а с ним и два миллиона 200 тысяч евро, Халеп разыграет с американкой Слоан Стивенс. Ни одна из девушек еще не побеждала на "Ролан Гаррос".
Видео: Халеп пробилась в финал "Ролан Гаррос"
Источник: 24 канал
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