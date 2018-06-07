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Симона Халеп вышла в финал "Ролан Гаррос"

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Симона Халеп
Симона Халеп / Getty Images

Симона Халеп пробилась в финал женской сетки "Ролан Гаррос" и сохранила первую строчку рейтинга ВТА.

В одной второй французского мейджора румынка неожиданно легко разобралась с Гарбинье Мугурусой – 6:1, 6:4.

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Титул, а с ним и два миллиона 200 тысяч евро, Халеп разыграет с американкой Слоан Стивенс. Ни одна из девушек еще не побеждала на "Ролан Гаррос".

Видео: Халеп пробилась в финал "Ролан Гаррос"

 

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 канал
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