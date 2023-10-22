Симоньян "дала заднюю": почему оправдание пропагандистки смешны

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян выдала бред о возможности устроить "ядерный взрыв над территорией Сибири". Мол, это приведет лишь к выводу из строя радиоэлектроники и бытовой техники.

Бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, как пропагандистка пыталась "замести следы" после возмущения, которое вызвало ее высказывание.

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Вызвала волну возмущения

После слов Симоньян ее даже пытались привлечь к уголовной ответственности.

Россияне начали писать в следственный комитет о том, что армянка-русофобка Симоньян пытается ликвидировать русский народ, составляющий 70% России, призывая взорвать мегатонную ядерную бомбу над их головами.

– отметил он.

Высказывания Симоньян вызвали волну возмущения, в частности в Сибири, где она предлагала совершить ядерный взрыв. На пропагандистку пошла атака даже на определенном юридическом уровне.

И тогда Симоньян пришлось играть в обратную сторону. Но то, что она делает, – смешно. Это ведь не "одна баба сказала". Она сделала публичное заявление, и до сих пор можно найти запись ее высказывания. И когда она сейчас подчеркивает, что этого не говорила, все же могут переслушать ее слова,

– подчеркнул бывший старший офицер КГБ.

Однако смешнее всего, то что определенное количество российских изданий принесли Симоньян свои извинения. Однако они извинились ни за что, ведь только процитировали ее слова.

Эта ситуация на руку Украине, по мнению Жирнова, поскольку всем понятно, что Россия – это страна маразма. Когда глава государства провозглашает маразматические заявления, пропагандисты – тоже, а потом, когда все им говорят, что это маразм, они возражают, мол, мы этого не говорили.

Как пропагандистка Симоньян пытается отказаться от своих слов о взрыве ядерной бомбы над Сибирью: смотрите видео

Перестал быть легитимным

"Все это свидетельствует о распаде режима Владимира Путина. А начался он конечно и безвозвратно с 23 – 24 июня 2023 во время мятежа Евгения Пригожина", – заметил он.

Когда Пригожин устроил государственный переворот и при этом никто не вышел на улицы защищать Путина, он перестал быть легитимным президентом России. Все остальное – последствия этого. И дальше, уверен Сергей Жирнов, мы станем свидетелями распада режима Путина.

Больше о высказываниях Маргариты Симоньян

Российская пропагандистка в начале октября сделала заявление о возможности устроить термоядерный взрыва над Сибирью, то есть – на территории России. Якобы об этом ей рассказал какой-то "умный человек" и этот акт является альтернативой "удару по Вашингтону".

При этом "умный человек" заверил Симоньян, что "ничего страшного" – ни "ядерной зимы", ни "ужасной радиации, которая убьет все вокруг", – не произойдет в результате такого взрыва.

Самое страшное, по словам пропагандистки, к чему может привести ядерный взрыв – это выведение из строя всей радиоэлектроники, спутников и другой бытовой техники. В результате этого, мол, россиянам придется пользоваться снова стационарными телефонами.

Слова Симоньян вызвали возмущение, в частности, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что последствия термоядерного взрыва могут продолжаться тысячелетиями. А депутат госдумы от Алтайского края Мария Прусакова подчеркнула, что жители Сибири восприняли слова Симоньян как "глубокую обиду".

Кроме того, в следственный комитет МВД России было отправлено обращение с требованием "проанализировать" слова пропагандистки и "привлечь к уголовной или административной ответственности".

Симоньян в свою очередь пригрозила своим критикам уголовной статьей о "ложном доносе".

Несколько российских СМИ извинились перед Симоньян за то, что опубликовали ее слова о ядерном взрыве над Сибирью. Издания отметили, что пропагандистка "не предлагала провести ядерные испытания в России" и "взорвать ядерную бомбу над Сибирью".