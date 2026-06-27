Командование России не изменило планы захвата Украины, а просто скорректировало сроки, – Сырский

Вражеская армия продолжает пытаться захватить как можно больше украинских территорий. В Кремле не отказались от плана оккупации Украины – речь идет, напротив, об определённой корректировке сроков.

Соответствующее заявление сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию The Times.

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Что сказал Сырский о планах России в войне?

Главком отметил, что российское командование не отказалось от планов захвата украинских территорий, а лишь корректирует сроки их реализации. По его словам, противник и в дальнейшем действует преимущественно силами пехоты, применяя так называемую тактику "тысячи порезов", чтобы постепенно продвигаться вглубь украинской обороны.

Главной целью России остается захват украинских территорий,

– подчеркнул Сырский.

В беседе с журналистами он также отметил, что пока нет оснований говорить о приближении переломного момента в войне. В то же время Украина рассчитывает на постепенное истощение военного и экономического потенциала России.

По его словам, украинская стратегия направлена на то, чтобы довести противника до так называемой кульминационной точки – момента, когда его ресурсы и возможности для ведения наступательных действий существенно сократятся.

Среди приоритетных задач Сил обороны Сырский назвал:

удержание занимаемых рубежей;

нанесение противнику таких потерь в живой силе, которые он не сможет быстро компенсировать;

системное поражение логистических маршрутов, энергетической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности России.

Главнокомандующий также подчеркнул, что современная война все больше превращается в технологическое противостояние, где ключевую роль играют инновации, скорость адаптации и внедрение новых решений.

Отдельно Сырский сообщил, что численность российской наступательной группировки, задействованной в войне против Украины, в настоящее время составляет около 721 тысячи военнослужащих.