Відповідну заяву зробив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час інтерв'ю для видання The Times.

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Що сказав Сирський про плани Росії у війні?

Головком зазначив, що російське командування не відмовилося від планів захоплення українських територій, а лише коригує строки їх реалізації. За його словами, противник і надалі діє переважно силами піхоти, застосовуючи так звану тактику "тисячі порізів", щоб поступово просуватися вглиб української оборони.

Головною метою Росії залишається захоплення українських територій,

– наголосив Сирський.

У розмові з журналістами він також зауважив, що наразі немає підстав говорити про наближення переломного моменту у війні. Водночас Україна розраховує на поступове виснаження військового та економічного потенціалу Росії.

За його словами, українська стратегія спрямована на те, щоб довести противника до так званої кульмінаційної точки – моменту, коли його ресурси та можливості для ведення наступальних дій суттєво скоротяться.

Серед пріоритетних завдань Сил оборони Сирський назвав:

утримання займаних рубежів;

завдання противнику таких втрат у живій силі, які він не зможе швидко компенсувати;

системне ураження логістичних маршрутів, енергетичної інфраструктури та підприємств оборонної промисловості Росії.

Головнокомандувач також наголосив, що сучасна війна дедалі більше перетворюється на технологічне протистояння, де ключову роль відіграють інновації, швидкість адаптації та впровадження нових рішень.

Окремо Сирський повідомив, що чисельність російського наступального угруповання, задіяного у війні проти України, наразі становить близько 721 тисячі військовослужбовців.