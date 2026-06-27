Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Times.

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Як дрони змінили тактику ведення війни?

За словами Сирського, сучасне поле бою стало "прозорим", адже розвідувальні дрони миттєво виявляють будь-яке скупчення техніки, після чого воно швидко знищується ще на підступах до лінії зіткнення. Це робить класичне використання танків та бойових машин піхоти вкрай ризикованим і малоефективним.

Він наголосив, що війна фактично перетворилася на змагання технологій, де ключову роль відіграють малі ударні безпілотники. Вони паралізують можливість проведення великих механізованих операцій і змушують сторони діяти інакше.

Це унеможливлює розгортання бронетехніки, оскільки вона була б знищена задовго до досягнення лінії зіткнення,

– зазначив він.

У таких умовах основне навантаження лягає на піхоту. Військові змушені долати значні відстані пішки, постійно перебуваючи під загрозою атак з повітря.

Тому зараз наші солдати, як і солдати противника, фактично змушені наступати пішки, як у Першій світовій війні,

– додав головнокомандувач.

Водночас українське командування шукає способи адаптації до нових умов. Серед можливих рішень розглядаються системи активного захисту бронетехніки, які могли б збивати дрони-камікадзе ще на підльоті.

Сирський підкреслив, що війна залишається постійним технологічним змаганням між арміями, економіками та інноваціями. У разі появи ефективних засобів захисту бронетехніка знову може повернутися до активного використання на полі бою.

Раніше головнокомандувач заявив, що Україна не лише не поступається Росії у технологічній війні, а подекуди навіть випереджає її. За його словами, у травні українські дрони уразили майже 180 тисяч ворожих цілей, а загальна ефективність безпілотних систем продовжує зростати, суттєво посилюючи бойові можливості Сил оборони.

Нагадаємо, ЗСУ планують посилити оборону північних напрямків і кордону з Білоруссю через зростання загроз з боку Росії. За словами Олександра Сирського, ворог може розширити фронт і створює нові підрозділи, тому Україна змушена формувати додаткові військові частини, щоб ефективно утримувати оборону на збільшеній лінії фронту.

До слова, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що загальна чисельність російського наступального угруповання в Україні становить близько 721,3 тисячі військових. За його словами, Росія зберігає значну перевагу в ресурсах і продовжує наступальні дії, нарощуючи сили та кількість дронів, що створює додаткові виклики для української оборони.