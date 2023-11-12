Израиль впервые в истории продал свою систему ПРО "Праща Давида": кому и за сколько

12 ноября Израиль заключил историческое соглашение с членами ЕС и НАТО. Речь идет о продаже систем противоракетной обороны "Праща Давида".

ПРО "Праща Давида" приобрела Финляндия за 317 миллионов евро. О своем намерении получить израильскую систему ПРО страна заявила на следующий день после того, как официально стала 31-м членом Альянса.

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Историческое соглашение

12 ноября гендиректор Минобороны генерал-майор Эял Замир заключил соглашение о продаже Финляндии системы "Праща Давида". Подписание соглашения прошло в штаб-квартире Министерства обороны Израиля.

Участие в мероприятии приняли посол Финляндии в Израиле Нина Нордстрём и атташе по вопросам обороны Финляндии в Израиле полковник Оула Астельоки.

: "Праща Давида" (или "Волшебная палочка") – система ПРО Армии обороны Израиля. Разработана израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems совместно с американским Raytheon. Система предназначена для перехвата ракет и крылатых ракет средней и большой дальности, выпущенных в диапазонах от 40 до 300 километров, а также таких новейших тактически баллистических ракет, как "Искандер".

Напомним, что ранее США дали "добро" на продажу Израилем систем "Праща Давида" в Финляндию, ведь они – совместная разработка двух стран.

Нужен ли "Железный купол" Украине

С начала полномасштабного вторжения наше государство подвергается российским ракетным обстрелам и атакам беспилотников. Еще тогда посол Украины в Израиле призвал страну продать Киеву одну из самых мощных систем ПВО "Железный купол". Впрочем, Израиль принципиально не передает нашему государству оружие. И вряд ли передаст, учитывая тот факт, что сам противостоит боевикам ХАМАС и каждая ракета для него имеет значение.

Также, по мнению экспертов, "Железный купол" может не подойти Украине. Ведь ее площадь в 27 раз больше площади Израиля. Батарея из трех пусковых установок "Железного купола" способна прикрыть площадь в 150 квадратных километров. Следовательно, Украине для защиты своих приграничных с Россией территорий потребуются десятки, если не сотни комплексов. А это 50 миллионов долларов за батарею с 3 пусковыми и 50 000 – 90 000 долларов за ракету.