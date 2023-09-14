Россия разрушила четвертую систему международных отношений: на пороге чего сейчас стоит мир

Сегодня перед всем миром стоят глобальные вызовы. Нынешняя фаза полномасштабной войны является самой высокой точкой в происходящем.

Хуже всего, что сделали россияне – это полностью разрушили четвертую систему международных отношений. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, добавив, что следующая система также предстанет в большом мировом противоборстве.

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Каковы системы международных отношений

Всего есть четыре таких системы, которые сложились по результатам войн:

Вестфальская, подведшая итоги Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году;

Венская – по результатам наполеоновских войн;

Версальская – заключена после Первой мировой войны;

Ялтино-Потсдамская – последняя система, сложившаяся по результатам Второй мировой войны, которую уничтожила Россия.

Петр Черник обратил внимание на важное событие, которое недавно произошло, а именно – формирование двух глобальных мировых блоков. Молвится, о Глобальном Юге и Глобальном Севере.

БРИКС пригласила к себе непримиримых конкурентов – Иран и Саудовскую Аравию. Это произошло при посредничестве Китая. Есть Глобальный Юг, и если посчитать его в выражении человеческого потенциала – это практически 6 миллиардов человечества,

– сказал военный эксперт.

Также есть Глобальный Север, в который Украина хочет вернуться. Наше государство отказывается от советской классификации о странах "первого мира", то есть капиталистических и "второго мира" – социалистических.

Петр Черник рассказал об изменениях в международной системе отношений: смотрите видео

Что для Украины означает такое переформатирование мира

География является самым фундаментальным аспектом геополитики, ведь правительства приходят и уходят, умирают даже диктатуры, но географические хребты остаются неизменными. Об этом ранее писал геополитик Николас Спайкмен. Военный эксперт также привел примеры крупнейших вторжений из Азии в Европу. Например, Османское нашествие, много лет штурмовавшее Византию.

Теперь задаемся вопросом, а будет ли по-другому в части нашего геополитического положения? Еще Самуэль Гантингтон писал, что столкновение цивилизаций неизбежно и мы, к сожалению, снова являемся плацдармом,

– заметил Черник.

Следовательно, нам нужно искать свое место, а мы знаем, что является европейской нацией, поэтому у нас нет другой альтернативы, чем Глобальный Север.

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