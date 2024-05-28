"Есть место для творчества": Нидерланды предлагают странам Запада собрать Patriot для Украины
Источник:Минобороны Нидерландов
Нидерланды вместе с другими странами, которые имеют на вооружении системы Patriot, хотят в короткий срок собрать и подарить такую систему Украине. Минобороны Нидерландов решило предоставить основные компоненты из собственных запасов и призвало Европу сделать то же самое.
Нидерланды определили потенциальные страны, которые могут предоставить части и боеприпасы из своих собственных запасов. К ним уже обратилась министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
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Нидерланды ведут переговоры со странами – владелицами Patriot
Правительство Нидерландов осознает, что системы Patriot являются дефицитными, но помогать нашему государству нужно, потому что Украина в войне против России борется также и за Европу.
Нидерландская власть также понимает, что "украинская военная способность, производство энергии и жизненно важная инфраструктура подвергаются ежедневным нападениям".
Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также о подготовке украинских экипажей. Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять части и боеприпасы, мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе,
– отметила Кайса Оллонгрен.
Она также добавила, что генсек НАТО недавно заявил, что Альянс может "временно опуститься ниже минимальных требований к возможностям" своей обороны.
"Поэтому есть место для творчества. Промышленные поставщики обязались ускорить производство и доставку запасных компонентов. Мы на это рассчитываем", – говорит Оллонгрен.
И добавляет, что Нидерланды хотят свою инициативу в Украине реализовать как можно быстрее.
Партнеры Украины обещают передать нам системы Patriot
- В начале мая Германия согласилась передать Украине ЗРК Patriot. Он может прибыть в Украину не раньше конца июня и может совпасть с поставкой F-16.
- Несколько позже стало известно, что администрация президента США Джо Байдена также работает над тем, чтобы отправить в Украину Patriot. Деньги на дополнительную систему ПВО, вероятно, выделят из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, которую недавно одобрил Конгресс и подписал Байден.
- О возможной передаче этого ЗРК говорили в Румынии. Впрочем, там об окончательном своем решении еще не объявили. Но властям Румынии понравилась реакция диктатора Путина на эти обсуждения.
- А в Минобороны Испании ранее утверждали, что в Украину уже прибыли ракеты к ЗРК Patriot. По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, ракеты к системам Patriot помогут Украине защищаться от российских атак. Она также добавила, что странам Евросоюза необходимо продолжать поддерживать украинцев в борьбе против агрессии России.