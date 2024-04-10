Почему партнеры не дают Украине дополнительные системы Patriot: Ступак назвал возможные причины

Всего в мире существует ориентировочно 250 систем Patriot: в США - примерно 90, в Европе - 100 и остальные разбросаны на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея). Партнеры долго раздумывают над передачей их в Украину из-за правил внутреннего законодательства или нежелания быть "слабыми" в своей системе защиты.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что еще одной причиной является длительное обучение военных. Также он добавил, что Украине не следует просить системы Patriot просто так.

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Почему партнеры не дают Patriot

Одной из причин, почему Украине не передают этих комплексов является ограничения внутреннего законодательства. Для примера, в Японии законодательство по экспорту военного вооружения очень жестокое.

Остальные страны, по мнению Ступака, вероятно, не передают Украине Patriot из-за жадности.

Система стоит 1,2 миллиарда американских долларов. Когда ты продаешь свою систему – это означает, что ты делаешь определенные "изъяны" в своей обороне,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Еще одна причина – это обучение экипажа. Обучение команды занимает много времени, ведь это достаточно серьезное обучение.

"К сожалению, мы потеряли мотивированных ребят, которые были операторами этого комплекса во время последнего удара россиянами баллистической ракетой", – заметил Ступак.

Как можно их получить

По мнению экс-сотрудника СБУ, сейчас Украине реально получить 3 – 4 системы Patriot без создания проблем для тех стран, которые нам их передают.

Я бы больше настаивал на аренде этих комплексов. Говорить партнерам, что мы будем выплачивать сумму, которую они скажут и после войны мы бы вернули или выкупили их. Однако не просить эти системы просто так, потому что возможно это и мешает нам их получить,

– подчеркнул Ступак.

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