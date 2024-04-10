Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що ще однією причиною є тривале навчання військових. Також він додав, що Україні не слід просити системи Patriot просто так.

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Чому партнери не дають Patriot

Однією з причин, чому Україні не передають цих комплексів є обмеження внутрішнього законодавства. Для прикладу, в Японії законодавство щодо експорту військового озброєння дуже жорстоке.

Решту країн, на думку Ступака, ймовірно, не передають Україні Patriot через жадібність.

Система коштує 1,2 мільярда американських доларів. Коли ти продаєш свою систему – це означає, що ти робиш певні "вади" у своїй обороні,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Ще одна причина – це навчання екіпажу. Навчання команди займає багато часу, адже це є досить серйозне навчання.

"На жаль, ми втратили мотивованих хлопців та дівчат, які були операторами цього комплексу під час останнього удару росіянами балістичною ракетою", – зауважив Ступак.

Як можна їх отримати

На думку ексспівробітника СБУ, зараз Україні реально отримати 3 – 4 системи Patriot без створення проблем для тих країн, які нам їх передають.

Я б більше наполягав на оренді цих комплексів. Говорити партнерам, що ми будемо виплачувати суму, яку вони скажуть і після війни ми б повернули або викупили їх. Однак не просити ці системи просто так, бо можливо це і заважає нам їх отримати,

– підкреслив Ступак.

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