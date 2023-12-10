Очень перспективное направление: какие препятствия для движения ВСУ на левобережье Херсонщины

На левом берегу Херсона украинские военные невероятными усилиями продолжают держать плацдарм. Его значение очень важно для дальнейшего продвижения ВСУ на юге – вплоть до оккупированного Крыма.

Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что количество украинских сил, удерживающих этот плацдарм на левобережье Херсонской области, значительно меньше того количества личного состава российской армии, которое им противостоит. Россияне накопили на этом участке фронта численность, равную не менее 2 – 3 бригадам.

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На левобережье есть несколько плацдармов, в том числе вблизи поселка Крынки, где сейчас продолжаются боевые действия. Также еще летом было наступление ВСУ под Антоновским мостом. В населенных пунктах Казачьи Лагеря, Пойма и Подстепное сейчас фиксируется присутствие украинских морпехов.

"Честь и хвала украинской морской пехоте, артиллеристам, дронщикам, которые удерживают плацдармы. Благодаря им мы имеем преимущество правого берега и отличную работу нашей артиллерии и дронов", –отметил военный эксперт.

Есть много "но"

В то же время у плацдармов есть 2 сценария развития:

плацдармы расширяются, туда перебрасываются дополнительные силы для того, чтобы разворачивать наступление в определенных направлениях;

плацдармы могут ликвидировать рано или поздно, если расширение не произойдет.

Сейчас мы стоим на развилке и следим, что будет дальше. Теоретически это очень перспективное направление. Он предусматривает кратчайший путь в оккупированный Крым. Если удастся перебросить туда войска, то можно разворачивать наступление,

– объяснил военный обозреватель.

Однако, заметил он, есть много "но". Удастся ли перебросить войска через Днепр, поскольку россияне используют там артиллерию, авиацию, КАБы. А ВСУ наступать по степным районам, при преимуществе в воздухе врага, очень опасно.

Какая ситуация на левом береге Днепра в Херсонской области: смотрите видео

Не пожалеют "Кинжалов"

Украинским военным для усиления плацдармов на левом берегу Днепра, вероятно, придется использовать понтонные переправы. Они могут стать мишенью для неприятеля. Однако чтобы их прикрыть, можно перетащить на этот участок фронта систему ПВО Patriot.

Впрочем, на этом направлении очень высок риск поражения Patriot со стороны врага. Россияне потеряют несколько самолетов из-за его работы, однако ради того, чтобы уничтожить Patriot, могут применить серьезное оружие.

"Во время обстрелов Киева в мае оккупанты охотились именно за Patriot, и не жалели на него даже "Кинжалы", – напомнил Денис Попович.

Какая ситуация на левом берегу Днепра: важно

По состоянию на 10 декабря украинские военные удерживают занятые плацдармы на левобережье Херсонщины. На этом участке они ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тылам оккупантов.

Плацдарм, удерживаемый украинскими воинами на левом берегу Днепра, может в случае его расширения обеспечить отбрасывание сил россиян подальше от города Олешки. А стратегической задачей может быть перерезание логистики врага через Крымский перешеек.

В то же время журналисты издания CNN считают, что расширение новых плацдармов на левом берегу Днепра позволит ВСУ уменьшить обстрелы российской артиллерией мирных жителей Херсонской области. А также может стать стартовой площадкой для продвижения украинских сил в сторону оккупированного Крыма.