Уничтожить всю армию врага под Бахмутом – прекрасный вариант, – полковник ВСУ об обороне города
В Бахмуте продолжаются адские бои в течение нескольких месяцев. Украинские военные выполняют там очень важную задачу – сдерживают волны наступления окупантов, уничтожая их личный состав и военную технику.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что первая задача любой армии – это уничтожение армии противника. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, освобождение оккупированных территорий – это уже следствие первой задачи.
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Начнут снимать Т-34 с пьедесталов
Он предположил, если российская армия выстроится в ряд от Ростова-на-Дону до Бахмута, то можно будет туда отправить все боеприпасы, и там ее уничтожать по батальону в сутки – как делает украинская армия сейчас.
В любом месте, где есть оккупанты, куда они подтягиваются в большом количестве, туда нужно переносить нашу огневую мощь для того, чтобы их уничтожить. Нам нужно перелопать эти 400 тысяч человек вместе с российской техникой,
– подчеркнул полковник ВСУ.
По его словам, россияне вынуждены доставать военную технику прошлого века – танки Т-54, Т-55, ровесников Путина.
После им останется Т-34 снимать с пьедесталов по всей России,
– заметил он.
Свитан считает, если все это будет происходить в районе Бахмута, это лучший вариант, который можно придумать. И тогда оккупантам, вероятно, придется снимать войска с Токмака, Полога, Бердянска и вести их на Бахмут.
"Поэтому принципиально важно любое усиление наших войск для уничтожения российских, даже если для этого на неделе или месяцы придется задержать наши наступательные действия в другом месте", – отметил он.
Роман Свитан о важности боев за Бахмут: смотрите видео
Цели контрнаступления
По мнению эксперта, наступательные действия имеют задачу не освобождения территорий, а именно уничтожения противника. И именно поэтому нам нужно выходить на Азовское побережье, дальше гнать врага в Керчь и уничтожать.
"Когда не уничтожается армия противника, война не заканчивается. Поэтому оптимальный вариант – ликвидировать врага, где только возможно. Россиянин с оружием должен быть уничтожен, а россиянин без оружия должен быть депортирован", – уверен Роман Свитан.
Бои за Бахмут: важное
- Владимир Зеленский считает, что потеряв Бахмут, Украина может оказаться в ситуации давления для поиска компромиссов. А Путин захочет использовать эту "победу" ради собственных целей, "продав ее Западу, Китаю и Ирану".
- Британская разведка сообщает, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, несмотря на то, что интенсивность атак россиян уменьшилась по сравнению с прошлыми неделями. Они отметили, что одно из достижений ВСУ состоит в том, что им удалось потеснить вагнеровцев с трассы 0506.
- По сообщению Генштаба ВСУ накануне подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали на Бахмутском направлении российское бомбардировщик Су-24М.