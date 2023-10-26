Россияне уже получили существенную оплеуху возле Авдеевки: каковы дальнейшие перспективы их продвижения

Ситуация в Авдеевке остается сложной, и все внимание там приковано к террикону, который якобы контролируется россиянами. Однако удерживая его враг, несёт огромные потери.

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил 24 Каналу, что как только оккупантам удастся затащить на террикон артиллерию, они смогут простреливать всю территорию Авдеевки. Это может создать серьезные проблемы для ВСУ. Однако такое развитие событий выглядит маловероятным.

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Ситуация очень сложная

Россияне прежде чем успеют переместить свои пушки на террикон, по ним попадут FPV-дроны, запущенные украинскими защитниками, или в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские установки оккупантов превратятся в груду железа.

Враг прилагает немало усилий, чтобы сомкнуть "тиски" вокруг Авдеевки. Он давит на оборонные рубежи ВСУ с юга от Опытного, а также в районе Красногоровки. Продолжаются бои и у террикона. Ситуация очень сложная, но как она разрешится, напрямую зависит от ресурсных возможностей Сил обороны,

– подчеркнул военный эксперт.

Несмотря на то, что россияне утверждают будто бы, контролируют террикон , глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что эта территория в Авдеевке сейчас является спорной "серой зоной".

Однако есть обнадеживающие сообщения о том, что в районе Авдеевки появляются новые резервные части и подразделения украинских сил, а также бронетехника, в том числе и переданная нашими западными партнерами.

Украинское командование уделяет внимание этому направлению, там побывал начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"В то же время врагу может не хватить ресурсов, чтобы захватить Авдеевку, хотя он сейчас и сосредотачивает вокруг Авдеевки подразделения по меньшей мере 3 армий. В частности, 2-й гвардейской, которая считается у россиян наиболее боеспособной", – отметил Селезнев.

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Планы значительно трансформировались

За последние несколько дней атаки врага в районе Авдеевки снизились – сейчас там происходит примерно 10 атак в течение суток по сравнению с 50 ранее.

Но это не значит, отметил военный эксперт, что враг отказался от своих алармистских планов. Однако его планы существенно трансформировались. Сначала россияне пытались взять Авдеевку нахрапом, привлекая большое количество бронетехники, чтобы сломить сопротивление украинской армии. Они действовали синхронизированно – с севера и с юга, чтобы сомкнуть "тиски".

"А получили россияне существенную оплеуху, потому что украинская разведка вовремя обнаружила продвигавшиеся вражеские бронеколонны. Наши пушки эффективно по ним отработали. И противник понес огромные потери", – подчеркнул Владислав Селезнев.

Ситуация в Авдеевке: что происходит

За прошедшие сутки Силы обороны на Авдеевском направлении отразили 15 атак россиян, пытаясь окружить город.

Россияне, несмотря на большие потери, продолжают атаковать Авдеевку. Как сообщил представитель Сил обороны на Таврическом направлении Александр Штупун, они попытались с юга продвинуть вперед колонны бронетехники, однако это им не удалось. В то же время оккупанты наносят авиаудары по Авдеевке.

Для россиян и лично для Владимира Путина принципиально важно взять Авдеевку. Это для него личный политический вопрос. А когда "царю" что-то нужно, россияне будут платить колоссальную цену за то, что выполнить его прихоть.

Россияне потеряли большое количество военной техники при наступлении на Авдеевку. Речь идет о 109 единицах, в частности БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танках Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортерах БТР и т.д. Поэтому Авдеевскую операцию можно считать одной из самых неудачных для россиян с начала войны.