Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив 24 Каналу, що як тільки окупантам вдасться затягти на терикон артилерію, вони зможуть прострілювати всю територію Авдіївки. Це може створити серйозні проблеми для ЗСУ. Однак такий розвиток подій виглядає малоймовірним.

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Ситуація дуже складна

Росіяни перш ніж встигнуть перемістити свої гармати на терикон, по них поцілять FPV-дрони, запущені українськими захисниками, чи в рамках контрбатарейної боротьби артилерійські установки окупантів перетворяться на купу заліза.

Ворог докладає чимало зусиль, щоб зімкнути "лещата" довкола Авдіївки. Він тисне на оборонні рубежі ЗСУ з півдня від Опитного, а також в районі Красногорівки. Тривають бої і біля терикона. Ситуація дуже складна, але як вона вирішиться, напряму залежить від ресурсних можливостей Сил оборони,

– наголосив військовий експерт.

Важливо! Попри ствердження росіян, що вони нібито контролюють терикон, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш наголосив на тому, що ця територія в Авдіївці наразі є спірною "сірою зоною".

Проте є обнадійливі повідомлення про те, що в районі Авдіївки з'являються нові резервні частини та підрозділи українських сил, а також бронетехніка, зокрема та, що передана нашими західними партнерами.

Українське командування приділяє увагу цьому напрямку, там побував начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала та командувач Збройними Силами України Валерій Залужний.

"Водночас ворогу може не вистачити ресурсів, щоб захопити Авдіївку, хоча й він зараз зосереджує довкола Авдіївки підрозділи щонайменше 3 армій. Зокрема 2-ї гвардійської, яка вважається у росіян найбільш боєздатною", – зазначив Селезньов.

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Плани значно трансформувались

За останні кілька днів атаки ворога в районі Авдіївки знизились – зараз там відбувається приблизно 10 атак протягом доби порівняно з 50, які були раніше.

Але це не значить, зазначив військовий експерт, що ворог відмовився від своїх алармістських планів. Однак його плани значно трансформувалися. Спочатку росіяни намагалися взяти Авдіївку нахрапом, залучивши велику кількість бронетехніки, щоб зламати спротив українського війська. Вони діяли синхронізовано – з півночі та з півдня, щоб зімкнути "лещата".

"А отримали росіяни суттєвого ляпаса, тому що українська розвідка вчасно виявила ворожі бронеколони, які просувалися. Наші гармати ефективно по них відпрацювали. І противник зазнав величезних втрат", – підкреслив Владислав Селезньов.

Зверніть увагу! Росіяни втратили велику кількість військової техніки при наступі на Авдіївку. Йдеться про 109 одиниць, зокрема БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, ​​Т-64, Т-80, бронетранспортери БТР тощо. Саме тому Авдіївську операцію можна вважати однією з найневдаліших для росіян з початку війни.

Ситуація в Авдіївці: що відбувається