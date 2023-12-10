Тысяча потерь в сутки для россиян не проблема: как развиваются события на Авдеевском направлении

Россияне продолжают атаковать Авдеевку. У них нет значительных проблем с личным составом, поэтому они себе могут позволить большие потери.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман, прокомментировав бои за Авдеевку. Местные события похожи на ситуацию в Бахмуте в прошлом году, когда тогда еще ЧВК "Вагнера" использовала огромное количество личного состава на штурмы.

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Стратегических успехов у России нет

Как отметил Гендельман, у России нет достаточных сил и средств, чтобы провести стратегический прорыв на сотни километров. Поэтому они сориентировались на Авдеевке. Если им, не дай Бог, удастся взять этот населенный пункт, то оккупанты могут использовать это в пропагандистском контексте.

Они делают то, что могут. Если захватят Авдеевку, то начнут преподносить это как большое достижение. Дополнительный для них плюс, что это – старый укрепрайон еще с 2014 года,

– сказал Гендельман.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, сколько личного состава оккупанты разместили на Авдеевском направлении. Там действует около 40 тысяч человек

Также Россия хочет перехватить стратегическую инициативу, поэтому проводит наступление оперативно-тактического уровня. А такие потери, вероятнее всего, там считают оправданными.

Делают что могут. Учитывая ситуацию, они считают ее выгодной для себя. То, что у них погибла одна тысяча здесь, одна тысяча там – для них не проблема. Мобилизационный потенциал России больше. Поэтому, наверное, они считают выгодным этот обмен,

– заметил Гендельман.

Потери России в войне: коротко