Тысяча потерь в сутки для россиян не проблема: как развиваются события на Авдеевском направлении
Россияне продолжают атаковать Авдеевку. У них нет значительных проблем с личным составом, поэтому они себе могут позволить большие потери.
Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман, прокомментировав бои за Авдеевку. Местные события похожи на ситуацию в Бахмуте в прошлом году, когда тогда еще ЧВК "Вагнера" использовала огромное количество личного состава на штурмы.
Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степовое: как за неделю изменилась карта фронта
Стратегических успехов у России нет
Как отметил Гендельман, у России нет достаточных сил и средств, чтобы провести стратегический прорыв на сотни километров. Поэтому они сориентировались на Авдеевке. Если им, не дай Бог, удастся взять этот населенный пункт, то оккупанты могут использовать это в пропагандистском контексте.
Они делают то, что могут. Если захватят Авдеевку, то начнут преподносить это как большое достижение. Дополнительный для них плюс, что это – старый укрепрайон еще с 2014 года,
– сказал Гендельман.
Также Россия хочет перехватить стратегическую инициативу, поэтому проводит наступление оперативно-тактического уровня. А такие потери, вероятнее всего, там считают оправданными.
Делают что могут. Учитывая ситуацию, они считают ее выгодной для себя. То, что у них погибла одна тысяча здесь, одна тысяча там – для них не проблема. Мобилизационный потенциал России больше. Поэтому, наверное, они считают выгодным этот обмен,
– заметил Гендельман.
Потери России в войне: коротко
- Оккупанты понесли значительные потери в войне против Украины. Полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- С тех пор Россия потеряла более 338 тысяч личного состава. А за 9 декабря эта цифра выросла еще на 700 единиц.
- Также захватчики потеряли 5636 танков, 10529 боевых бронированных машин, 8064 артиллерийские системы, 919 РСЗО и т.д.