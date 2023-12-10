Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман, прокоментувавши бої за Авдіївку. Тамтешні події схожі на ситуацію в Бахмуті минулого року, коли тоді ще ПВК "Вагнера" використовувала величезну кількість особового складу на штурми.

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Стратегічних успіхів Росія не має

Як наголосив Гендельман, Росія не має достатніх сил та засобів, щоб провести стратегічний прорив на сотні кілометрів. Тому вони зорієнтувалися на Авдіївці. Якщо їм, не дай Боже, вдасться взяти цей населений пункт, то окупанти можуть використати це в пропагандистському контексті.

Вони роблять те, що можуть. Якщо захоплять Авдіївку, то почнуть подавати це як велике досягнення. Додатковий для них плюс, що це – старий укріпрайон ще з 2014 року,

– сказав Гендельман.

Зверніть увагу! Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, скільки особового складу окупанти розмістили на Авдіївському напрямку. Там діє близько 40 тисяч осіб.

Також Росія хоче перехопити стратегічну ініціативу, тому й проводить наступ оперативно-тактичного рівня. А такі втрати, найімовірніше, там вважають виправданими.

Роблять, що можуть. Враховуючи ситуацію, вони вважають її для себе вигідною. Те, що в них загинула одна тисяча тут, одна тисяча там – для них не проблема. Мобілізаційний потенціал Росії більший. Тому, напевно, вони вважають вигідним цей обмін,

– зауважив Гендельман.

Втрати Росії у війні: коротко