Держится уже 9 лет, – военный эксперт оценил ситуацию в Авдеевке

Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку и пытаются окружить город. Ситуация на этом направлении сложная, но контролируемая.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, главное, что вокруг Авдеевки построен укрепрайон.

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"В Авдеевке сложная ситуация, но контролируемая. В первую очередь Авдеевка держится уже 9 лет. Сам город очень поврежден, людей там очень мало. Но главное, что вокруг города построен этот укрепрайон", – заметил военный эксперт.

Это не "победное" наступление

Павел Нарожный отметил, что пробить укрепрайон возле Авдеевки очень сложно. Для атак на город захватчики применяют, в частности, авиацию и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Россияне бьют с флангов – это главная угроза. Однако там расположена открытая территория, вражеские колонны идут в наступление чистым полем.

Там главная угроза – это именно удар с флангов. Но надо понимать, что на флангах расположена открытая территория. Они идут колоннами чистым полем. Более сложного наступления нет. Да, они давят, но пока это не выглядит как победное наступление и серьезные успехи,

– считает он.

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