Уничтожили батальон и поразили два танка: Третья штурмовая дает отпор врагу под Авдеевкой
Источник:Третья штурмовая бригада
Украинские военные продолжают наносить врагу огромные потери среди техники и личного состава. Так, на этот раз бойцы 3 ОШБр дали достойный отпор оккупантам под Авдеевкой, что в Донецкой области.
В частности, сегодня на Авдеевском направлении враг уже не может давить и наступать всем широким фронтом, а вынужден локализовано организовывать свои штурмовые действия, что уменьшает динамику и дает возможность бойцам 3 ОШБр концентрироваться на более эффективном нанесении поражения.
Смотрите также Россияне захватили Тоненькое, продвижение к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю
Третья штурмовая дала отпор врагу под Авдеевкой
Бойцы 3 ОШБр под Авдеевкой, что в Донецкой области, уничтожили целый батальон оккупантов. Более того, нашим защитникам удалось поразить для вражеских танки и дроны российских захватчиков.
За прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады ликвидировали количество живой силы врага, эквивалентную российскому батальону,
– говорится в сообщении бригады.
Сообщается, что среди личного состава захватчиков 146 оккупантов было уничтожено, а 287 – ранены. В частности, украинским воинам далось уничтожить российские дроны "SuperCam" и "Ланцет", поразить два танка Т-80 и БМП-3, а еще повредить САУ "Нона-С".
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой – уничтожить максимум,
– подытожили бойцы.
Воины продолжают сдерживать врага в этом районе
- За последние несколько дней бойцы 3 ОШБр уничтожили более двух десятков вражеской техники, в частности танки и боевые бронированные машины. Ведь враг в последнее время на Авдеевском направлении активно использует танки, как такси.
- То есть, даже не для штурмовых действий, а просто для переброски пехоты. Россияне несут сумасшедшие потери техники и личного состава. Однако не надо забывать, что возможности и ресурсы нашего врага до сих пор остаются высокими.
- Украинские FPV-дроны сорвали наступление россиян в районе Тоненького, что на Авдеевском направлении. Беспилотник атаковал вражеский бронетранспортер МТ-ЛБ, который перевозил российских штурмовиков.
- В Силах специальных операций рассказали, что во время ведения специальных действий на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО ВС Украины обнаружил расположение наблюдательного пункта противника.
- После того, как подтвердили наличие российских военных на наблюдателе, информацию передали подразделению беспилотных авиационных комплексов, который и нанес удар по цели дроном.