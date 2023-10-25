Удастся ли россиянам окружить Авдеевку: Барабаш оценил возможности врага

У российских оккупантов стоит задача окружить Авдеевку, закрыть кольцо и образовать "котел". Однако у врага ничего не получится.

Захватчики имеют большие потери возле Авдеевки. Об этом 24 Каналу заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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Значение Авдеевки для врага

Виталий Барабаш отметил, что для россиян Авдеевка имеет преимущественно политическое значение. Они хотят окружить ее, чтобы показать хоть какую-нибудь победу. Однако есть и стратегическое значение этого направления.

Если говорить о стратегическом значении, то если им удается, то там может выпасть очень серьезный участок фронта – условно от Торецка почти до Марьинки. Наше военное руководство это тоже понимает. Я уверен, что есть планы и такого никто не допустит,

– сказал он.

Как убежден чиновник, у захватчиков не получится сделать из Авдеевки "второй Бахмут". Враг не сможет войти в город.

Барабаш о попытках врага окружить Авдеевку: смотрите видео

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