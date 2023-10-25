Удастся ли россиянам окружить Авдеевку: Барабаш оценил возможности врага
У российских оккупантов стоит задача окружить Авдеевку, закрыть кольцо и образовать "котел". Однако у врага ничего не получится.
Захватчики имеют большие потери возле Авдеевки. Об этом 24 Каналу заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
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Значение Авдеевки для врага
Виталий Барабаш отметил, что для россиян Авдеевка имеет преимущественно политическое значение. Они хотят окружить ее, чтобы показать хоть какую-нибудь победу. Однако есть и стратегическое значение этого направления.
Если говорить о стратегическом значении, то если им удается, то там может выпасть очень серьезный участок фронта – условно от Торецка почти до Марьинки. Наше военное руководство это тоже понимает. Я уверен, что есть планы и такого никто не допустит,
– сказал он.
Как убежден чиновник, у захватчиков не получится сделать из Авдеевки "второй Бахмут". Враг не сможет войти в город.
Барабаш о попытках врага окружить Авдеевку: смотрите видео
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Авдеевском и Купянском направлениях продолжаются тяжелые бои, но украинские защитники удерживают позиции.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что захватчики не контролируют авдеевский террикон. Это серая зона, сейчас там невозможно закрепиться. Как только враг хочет проникнуть на этот участок, по ним работают ВСУ с помощью артиллерии и других средств.
- На Авдеевском направлении продолжают активные боевые действия. Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что россияне изо всех сил пытаются двигаться вперед, однако ВСУ выбивают их обратно. На этом направлении враг применяет авиацию.