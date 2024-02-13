Мы ее удержим, – полковник запаса ВСУ сказал, как можно снять давление на Авдеевку
Российские оккупанты пытаются любой ценой захватить Авдеевку, там продолжаются жесткие бои. Однако ВСУ удержат Авдеевский гарнизон.
Чтобы снять давление на Авдеевку, нужно отсечь захватчиков по трассе Константиновка – Авдеевка и вернуть на их стартовые позиции. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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ВСУ удержат Авдеевку
Роман Свитан отметил, что Авдеевка – это высота. Оставить город – это значит катиться в низину в сторону Карловки. Если в Авдеевку будет направлено достаточное количество сил и средств, то ВСУ ее удержат.
Мы удержим Авдеевский гарнизон. Чтобы снять давление на Авдеевку и сам гарнизон, нужно разблокировать север. Россиян, которые движутся в сторону Очеретино, отсечь по трассе Константиновка – Авдеевка. То есть вернуть их на стартовые позиции,
– считает он.
Для этого украинским защитникам нужно проводить определенную военную операцию. Военный эксперт предположил, что, вероятнее всего, она будет проведена весной – летом 2024 года.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и 7 атак возле Тоненького и Невельского. Захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку.
- Начальник службы связей с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказал, что Украина впервые за почти два года вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады. Их заменили другие подразделения ВСУ.
- Иван Секач подтвердил, что россияне пытаются захватить Авдеевку. Враг имеет четкую задачу – взять Авдеевку до президентских "выборов" в России, которые должны состояться в марте 2024 года. И для этого оккупанты используют все возможные способы и ресурсы, чтобы выполнить задачу. Враг не учитывает потери.