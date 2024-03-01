Почему россиянам удается продвигаться на Авдеевском направлении: военный эксперт назвал 2 причины

В Институте изучения войны сообщили, что россиянам якобы удалось продвинуться на запад от Авдеевки. В то же время украинская армия продолжает готовить оборонительные рубежи, прежде всего опираясь на природные особенности ландшафта местности.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он объяснил, почему россияне могут двигаться вперед в районе Авдеевки.

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Россия будет продолжать давить

На Авдеевском направлении военное командование России концентрировалось не столько на выполнении задач, как на том, чтобы создать для кремлевской пропаганды выгодную картинку накануне так называемых президентских выборов.

Российский диктатор Владимир Путин сделал войну против Украины центральным элементом своей предвыборной кампании, поэтому оккупационной армии надо было показывать результат на поле боя или хотя бы имитировать стратегический результат любой ценой.

Этим объясняется то, что россияне не считаются с потерями личного состава и техники прежде всего в районе Авдеевки,

– подчеркнул Жовтенко.

По его мнению, именно максимальная концентрация личного состава и техники на Авдеевском направлении приводит к тому, что даже самые качественные оборонительные укрепления и инженерные заграждения ВСУ неспособны выдержать вал артиллерийского огня со стороны врага.

Украинская армия испытывала проблемы с поставками западных боеприпасов к артиллерийским системам. Поэтому сейчас подразделения ВСУ пытаются организовывать оборону на Авдеевском направлении, учитывая природный ландшафт,

– сказал военный эксперт.

Сейчас противник пытается не останавливать свое движение вперед, ведь политическая актуальность и резон остается. Как минимум до очередного переназначения Владимира Путина президентом, российские войска будут продолжать давление на фронте. Однако оккупационной армии нужно определенное время на перегруппировку, что дождаться подкреплений и пополнить потери.

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