ВСУ феноменально обороняются: Мусиенко про активность врага в Авдеевке

В последнее время эксперты отмечают, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом, ведь оккупанты концентрируют там значительное количество живой силы и военной техники. Благодаря этому украинской армии удается на этом участке фронта перемалывать вражеские силы.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Авдеевка – это феномен обороны со стороны Украины, потому что она является фактически пригородом Донецка. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, то, что Авдеевка держится более года очень тяжелых боев, это огромное достижение наших сил обороны.

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Активно применяют авиацию

Он отметил, что враг не сумел с помощью лобовых атак взять город и сейчас пытается обходить его с флангов.

Такую же тактику оккупанты применяли на Бахмутском направлении. Возле Авдеевки все эти атаки отражаются нашими силами. Верю, что так будет и в дальнейшем,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что российские войска активно применяют авиацию и просто уничтожают Авдеевку.

Вся линия фронта рискована с точки зрения использования авиации, поэтому средства ПВО находятся дальше в тылу. Их берегут для того, что враг меньше обнаруживал. И больше полагаются на мобильные группы, ПЗРК и другие средства поражения,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, повысилась интенсивность полетов российской авиации. Кроме того, вражеские самолеты чувствуют себя безопаснее, потому что за линию фронта они не вылетают и иногда успевают вернуться.

В то же время он отметил, что время от времени появляются сообщения о сбитых российских самолетах – Су-24, Су-25 и даже более современных - Су-34.

Александр Мусиенко про оборону Авдеевки: смотрите видео

Боятся бомб JDAM

"Но у российских войск еще есть потенциал для того, чтобы наносить такие удары, и они продолжают это делать с большими рисками", – отметил аналитик.

Как он подчеркнул, именно поэтому наши партнеры все чаще стали говорить о поставках Украине средств ПВО, в частности, фронтовых, чтобы они давали возможность усилить нашу оборону.

При ведении контрнаступления нам нужно учитывать, что ПВО, как прикрытие, тоже очень важно,

– подчеркнул эксперт.

Александр Мусиенко отметил, что и враг в предыдущие несколько недель также перебрасывает дополнительно ПВО на линию обороны, очевидно, чего-то опасаясь с украинской стороны – возможно, бомб JDAM.

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