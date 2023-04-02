Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Авдіївка – це феномен оборони з боку України, тому що вона є фактично передмістям Донецьку. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, те що Авдіївка тримається понад рік дуже важких боїв, це величезне досягнення наших сил оборони.

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Активно застосовують авіацію

Він зазначив, що ворог не зумів за допомогою лобових атак взяти місто і зараз намагається обходити його з флангів.

Таку ж саму тактику окупанти застосовували на Бахмутському напрямку. Біля Авдіївки всі ці атаки відбиваються нашими силами. Вірю, що так буде в надалі,

– наголосив експерт.

Він відзначив, що російські війська активно застосовують авіацію і просто знищують Авдіївку.

Вся лінія фронту ризикована з точки зору використання авіації, тому засоби ППО перебувають далі у тилу. Їх бережуть для того, що ворог менше виявляв. І більше покладаються на мобільні групи, ПЗРК та інші засоби ураження,

– підкреслив Мусієнко.

За його словами підвищилась інтенсивність польотів російської авіації. Крім того, ворожі літаки почувають себе безпечніше, тому що за лінію фронту вони не вилітають і іноді встигають повернутися.

Водночас він зауважив, що час від часу з'являються повідомлення про збитіросійські літаки – Су-24, Су-25 і навіть більш сучасні – Су-34.

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Бояться бомб JDAM

"Але російські війська ще мають потенціал для того, щоб завдавати такі удари, і вони продовжують це робити з великими ризиками", – зазначив аналітик.

Як він підкреслив, саме тому наші партнери все частіше почали говорити про постачання Україні засобів ППО, зокрема фронтових, щоб вони давали можливість посилювати нашу оборону і наш захист повітря.

При веденні контрнаступу нам потрібно враховувати, що ППО, як прикриття, також дуже важлива,

– наголосив експерт.

Олександр Мусієнко зауважив, що і ворог у попередні кілька тижнів також перекидає додатково ППО на лінію оборони, вочевидь, чогось остерігаючись з українського боку – можливо, бомб JDAM.

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