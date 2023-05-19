Самые масштабные и фантастические действия, – ОПУ о результатах ВСУ в Бахмуте

Россияне продолжают свои отчаянные попытки захвата Бахмута. ВСУ не даются врагу достичь желаемого успеха.

По словам советника главы Офиса Президента Михаил Подоляк, в городе продолжаются самые масштабные и фантастические боевые действия со стороны Украины, которая там окончательно обнулила репутацию российской армии. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Это очень страшные бои. Многие говорят, что это – открытый путь в ад,

– подчеркнул Подоляк.

ВСУ демонстрируют, как нужно воевать

Все боеспособное, что Россия могла сконцентрировать там, она там тратит и теряет. Украинские военные демонстрируют, что стратегически и тактически уже в десятки раз выполнили задание. Они не дали возможности России:

развернуть наступление как таковое;

накопить определенный психологический компонент, ведь мы продвигаемся;

сладить своих мобилизованных, потери наоборот их деморализуют.

Кроме того, Украина доказала, что с точки зрения оборонной маневренной войны с элементами контрнаступления – мы на совсем ином уровне по отношению к российской армии.

"Бахмут – это пример того, как в современных войнах такого масштаба нужно вести себя. Там очень эффектно себя проявят и оперативное командование Александра Сырского, и Генштаб Валерия Залужного, и конкретные бригады, которые на этом направлении отрабатывают просто фантастически", – резюмировал Михаил Подоляк.

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