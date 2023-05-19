Самые масштабные и фантастические действия, – ОПУ о результатах ВСУ в Бахмуте
Россияне продолжают свои отчаянные попытки захвата Бахмута. ВСУ не даются врагу достичь желаемого успеха.
По словам советника главы Офиса Президента Михаил Подоляк, в городе продолжаются самые масштабные и фантастические боевые действия со стороны Украины, которая там окончательно обнулила репутацию российской армии. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Достойно внимания Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"
Это очень страшные бои. Многие говорят, что это – открытый путь в ад,
– подчеркнул Подоляк.
ВСУ демонстрируют, как нужно воевать
Все боеспособное, что Россия могла сконцентрировать там, она там тратит и теряет. Украинские военные демонстрируют, что стратегически и тактически уже в десятки раз выполнили задание. Они не дали возможности России:
- развернуть наступление как таковое;
- накопить определенный психологический компонент, ведь мы продвигаемся;
- сладить своих мобилизованных, потери наоборот их деморализуют.
Кроме того, Украина доказала, что с точки зрения оборонной маневренной войны с элементами контрнаступления – мы на совсем ином уровне по отношению к российской армии.
"Бахмут – это пример того, как в современных войнах такого масштаба нужно вести себя. Там очень эффектно себя проявят и оперативное командование Александра Сырского, и Генштаб Валерия Залужного, и конкретные бригады, которые на этом направлении отрабатывают просто фантастически", – резюмировал Михаил Подоляк.
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Битва за Бахмут: последние новости
- Украинские войска продолжают совершать удачные операции на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что нашим искусным и мужественным бойцам удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах.
- Силы обороны продвигаются на флангах у Бахмута, нанося оккупантам колоссальные потери. Несмотря на отсутствие преимущества в личном составе, снарядах и технике, наши подразделения прошли от 150 до 1700 метров на разных участках.
- Враг стянул в город большинство резервов и значительно усилил свою группировку в Бахмуте. ВСУ отбивают атаки противника и сейчас контролируют юго-западную часть Бахмута.
- Аналитики Института изучения войны отметили, что украинская армия завладела тактической и боевой инициативе в районе Бахмута. В то же время ситуация остается сложной.
- Россиянам очень нужна "победа" в Бахмуте, поэтому они несколько дней подряд врут об успешном захвате города. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что оккупанты снова преждевременно выдают желаемое за действительное.