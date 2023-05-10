Фактический разгром: военный обозреватель рассказал о бригаде, на побег которой жаловался Пригожин
В Бахмуте может произойти перелом ситуации в боевых действиях в пользу украинских защитников. Следовательно, тревожные заявления Евгения Пригожина о поражении России на Бахмутском направлении начинаются.
Военный обозреватель Денис Попович уточнил, что это может быть одним из эпизодов успешных действий украинской армии. Это подготовка к слому ситуации на фронте, но еще не он сам. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Победа на тактическом уровне
Он отметил, что по свидетельству российских источников – альтернативных Пригожину – ситуация была гораздо сложнее.
На определенных участках фронта произошло бегство российских подразделений 72-й бригады минобороны России. И соответственно можно сказать о фактическом ее разгроме,
– подчеркнул военный обозреватель.
Украинские силы предприняли удачные тактические действия, учитывая ситуацию не только на Бахмутском направлении, но и в целом на всем российско-украинский фронте.
Несмотря на то что это, безусловно, победа, это еще и победа на тактическом уровне. Она улучшит позиции украинской армии на Бахмутском участке фронта,
– отметил он.
По его мнению, нужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
"Однако мы сейчас видим то, о чем говорил Пригожин и Гиркин - украинские силы разрезают фланги россиян. Мы видим наглядный пример, как это происходит или может происходить", - подчеркнул Попович.
Денис Попович о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео
Конфликт на руку Украине
Он также прокомментировал громкий конфликт между Пригожиным и министерством обороны России.
Очень мало оснований полагать, что это инсинуация и на самом деле у владельца ЧВК "Вагнера" и минобороны нет никаких проблем. На это непохоже. Конфликт есть, грызня есть, и последствия всего этого мы видим сейчас,
– подчеркнул военный аналитик.
Денис Попович добавил, что эта ситуация на руку Украине и нужно ею воспользоваться.
Что известно о разгроме в Бахмуте 72-й бригады минобороны России
- Пригожин 9 мая сделал очередные заявления по катастрофической ситуации в Бахмуте российских войск. В частности, он сообщил о бегстве со своих флангов одного из подразделений 72-й бригады минобороны России. Он добавил, что из-за их действий обнажился фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.
- Главарь ЧВК "Вагнер" заверил, что им удалось заблокировать этот участок фронта "кое-как". Однако это привело к гибели около 500 вагнеровцев.
- В ВСУ подтвердили слова Пригожина, сообщив о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России из-под Бахмута и "500 трупах" оставшихся там россиян.
- Позже командир тактической группы "Азов", входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Белецкий рассказал детали разгрома окупантов. По его словам, были полностью уничтожены 6 и 8 роты 72-й бригады захватчиков. Также разбита бригадная разведка и уничтожено большое количество техники.