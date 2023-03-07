Враг стремится сомкнуть "клещи": боец ВСУ об адских боях в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте очень тяжелая. Поступает много информации, в частности о том, что украинские защитники не дают врагу атаковать и продвигаться. Но есть сообщения, что оккупанты направили в Бахмут самые мощные силы и пытаются штурмовать город.

Об этом 24 Каналурассказал боец 93-й бригады "Холодный Яр" Андрей Бабичев. Он добавил, что враг стянул все свои возможные силы и хотел еще неделю назад захватить Бахмут, но это ему не удалось.

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Врагу все равно не хватает сил

Военнослужащий отметил, что оккупанты продолжают давить по всем направлениям вокруг Бахмута. Особое внимание они уделяют так называемым "клещам", которые они хотят сомкнуть для того, чтобы окружить весь город.

Однако врагу всей его мощи все равно не хватает для того, чтобы захватить город,

– уверен он.

По его словам, украинские военные проводят стабилизационные действия, отталкивают врага с Юга и Севера города. Это локальные контратаки, которые не позволяют россиянам продвинуться и сомкнуть кольцо вокруг Бахмута.

"Об обороне города принимаеи решение Генштаб, целесообразно ли стоять в самом Бахмуте. Думаю, будем там держаться, пока не выполнятся какие-то задачи. И потом командование будет решать, останемся мы там или нет", - подчеркнул боец 93-й бригады.

Продолжаются стрелковые бои в частном секторе

Он рассказал, что в частном секторе города стоит пехота, и там ребята 24/7 ведут адские стрелковые бои.

Представьте, один дом – в нем враг, напротив другой, в котором мы. И между домами идет перестрелка. И если врага выбиваем из того дома, не всегда есть возможность перейти к нему, чтобы изменить позицию. Ведь враг ставит пулеметные расчеты и не дает это сделать.

– объяснил Бабичев.

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Военнослужащий рассказал, как ухудшение погодных условий, а именно передвижение по грязи личного состава и техники, влияет на боевые действия.

Если мы передвигаемся по грязи, то враг тоже. И никакого преимущества для нас в этом нет. Пути вокруг Бахмута простреливаются врагом, поэтому мы передвигаемся по альтернативным дорогам – в непогоду на гусеничной технике. Если погода улучшится, будем использовать более быструю и более мобильную,

– заметил он.

По его словам, также в Бахмуте применяется авиация как со стороны врага, так и с нашей.

"Оккупанты прекратили летать над городом, потому что там стоят наши противовоздушные расчеты ПВО, которые сбивают вражеские самолеты", – отметил Андрей Бабичев.

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