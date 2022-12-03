Оккупанты в Бахмуте попали в "капкан": действительно ли этот город так важен для России
Россияне уже несколько месяцев безрезультатно пытаются взять Бахмут в Донецкой области. Сначала он действительно имел для них оперативную ценность, но сейчас превратился в некий "капкан".
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в вопросе завоевания Бахмута оккупанты стали заложниками своей же пропаганды.
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Почему Бахмут стал столь важным для россиян
Свитан объяснил, что первоначально захватчики так уперлись в Бахмут, потому что за ним проходит водовод, который питает водой весь Донбасс вплоть до Мариуполя. Россиянам было важно взять его под свой контроль, но с этой задачей они не справились.
Эксперт считает, что сейчас, после нескольких месяцев информационного потока относительно Бахмута, этот город стал для оккупантов своеобразным фетишем – они не могут его взять, но не могут и бросить.
Поэтому сейчас они попали в так называемый "капкан", куда их загнало военно-политическое руководство России, и в этом капкане украинские войска просто перемалывают их.
– подчеркнул Свитан.
Он добавил, что примерно такой же "капкан" в свое время был организован и в районе Северодонецка. То есть этот город также был "подсвечен" россиянами, и им пришлось несколько месяцев буквально самоуничтожаться об оборонные редуты украинцев. То же сейчас происходит и в Бахмуте.
Потери россиян колоссальные
Также военный эксперт отметил, что в районе Бахмута преимущественно воюют наемники российских ЧВК – "Вагнера" и других. Им ставят задачи для уровня, например ротной тактической группы – выполнять определенные наступательные действия. И дальше рота, разделяясь на уровни взводов и отделений, выполняет эти задачи, но с постоянной подпиткой живой силой, то есть "пушечным мясом". Это необходимо, поскольку в бой эти оккупанты идут практически с одним стрелковым вооружением без брони – максимум с поддержкой артиллерии.
Соответственно, эти малые группы просто погибают там, застилая телами украинскую землю. Поскольку это преимущественно "частники", то их никто и не собирает. Потому и появляются фото и видео, на которых видны практически горы "двухсотых" россиян на этих позициях. И, несмотря на это, россияне продолжают попытки наступления, ведь задачу сверху никто не отменял.
Роман Свитан рассказал о ситуации под Бахмутом: смотрите видео
Последние новости из Бахмута: коротко
- 2 декабря украинские военные из 71-й отдельной егерской бригады ДШВ показали, как мастерски им удалось разбить вагнеровцев под Бахмутом. Оккупанты как раз задумали ротацию, когда их накрыли мощным огнем из польской гаубицы "Краб".
- Несмотря на такие успехи, ВСУ на этом направлении боевых действий приходится достаточно сложно, ведь россияне пытаются выполнять поставленную перед ними задачу – осуществлять до 10 атак в сутки. А соотношение артиллерии там – 1 к 10 стволам в нашу пользу.
- Даже в таких условиях украинские защитники героически держат фронт, а россиянам удается получать только какие-то микроуспехи и раздувать их до масштабов больших побед. К примеру, они стараются максимально рассказать своему населению о взятии какой-то части населенного пункта, нескольких улиц или какой-то высоты.