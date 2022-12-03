Оккупанты в Бахмуте попали в "капкан": действительно ли этот город так важен для России

Россияне уже несколько месяцев безрезультатно пытаются взять Бахмут в Донецкой области. Сначала он действительно имел для них оперативную ценность, но сейчас превратился в некий "капкан".

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в вопросе завоевания Бахмута оккупанты стали заложниками своей же пропаганды.

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Почему Бахмут стал столь важным для россиян

Свитан объяснил, что первоначально захватчики так уперлись в Бахмут, потому что за ним проходит водовод, который питает водой весь Донбасс вплоть до Мариуполя. Россиянам было важно взять его под свой контроль, но с этой задачей они не справились.

Эксперт считает, что сейчас, после нескольких месяцев информационного потока относительно Бахмута, этот город стал для оккупантов своеобразным фетишем – они не могут его взять, но не могут и бросить.

Поэтому сейчас они попали в так называемый "капкан", куда их загнало военно-политическое руководство России, и в этом капкане украинские войска просто перемалывают их.

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что примерно такой же "капкан" в свое время был организован и в районе Северодонецка. То есть этот город также был "подсвечен" россиянами, и им пришлось несколько месяцев буквально самоуничтожаться об оборонные редуты украинцев. То же сейчас происходит и в Бахмуте.

Потери россиян колоссальные

Также военный эксперт отметил, что в районе Бахмута преимущественно воюют наемники российских ЧВК – "Вагнера" и других. Им ставят задачи для уровня, например ротной тактической группы – выполнять определенные наступательные действия. И дальше рота, разделяясь на уровни взводов и отделений, выполняет эти задачи, но с постоянной подпиткой живой силой, то есть "пушечным мясом". Это необходимо, поскольку в бой эти оккупанты идут практически с одним стрелковым вооружением без брони – максимум с поддержкой артиллерии.

Соответственно, эти малые группы просто погибают там, застилая телами украинскую землю. Поскольку это преимущественно "частники", то их никто и не собирает. Потому и появляются фото и видео, на которых видны практически горы "двухсотых" россиян на этих позициях. И, несмотря на это, россияне продолжают попытки наступления, ведь задачу сверху никто не отменял.

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