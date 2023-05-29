Он уже вполне самостоятельный князь, – политолог сказал, почему на самом деле Пригожин убегает из Бахмута
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин единственный человек, способный показать хоть какой-то результат в России. Его заявление о захвате Бахмута преследует две цели: объявить себя победителем в глазах российского народа и покинуть позиции, опасаясь украинского наступления.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, Путин вынужден считаться с Пригожиным, точно так же, как и с Шойгу – отказ от кого-то будет означать признание поражения.
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В России ценят военных преступников
По мнению Орешкина, заявление Пригожина о выходе из Бахмута – типичное для него театральное шествие. В то же время этот ход, с точки зрения Пригожина, верен: теперь он может транслировать российскому обществу, что выполнил задание.Заметим, что в украинском Минобороны не подтверждают заявления россиян о взятии города. Украинские войска продолжают контролировать окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".
"Он идет с видом победителя, подставляя российское минобороны, которое должно выставить подразделения на замену вагнеровцев. Думаю, что он вошел в десятку самых популярных политиков в России. Такую повестку дня сформировал президент России Владимир Путин – чем человек отмороженнее, циничнее, тем больше власти и уважения у него есть в российском обществе", – отметил политолог.
Дмитрий Орешкин о заявлениях Пригожина о Бахмуте: смотреть видео
Россиянам будет трудно защитить свои "достижения"
Орешкин обратил внимание, как приближенные к Пригожину СМИ начали сравнивать битву за Бахмут с битвой за Берлин, забыв, что битва за Берлин была концом войны, а Бахмут, в лучшем случае – серединой.
"Взять город одно дело, но как теперь его удержать. Как держать оборону на развалинах, где трудно организовать поставки, построить позиции и пр. Ситуация схожа с островом Змеиным. Украина наступает с флангов, нужно обороняться, проводить ротацию, а в этих условиях сделать это тяжело", – добавил он.
Путин пытается снизить популярность Пригожина
Для поддержки собственного имиджа "завоевателя" и "защитника" Путину нужно демонстрировать какие-то победы. В то же время в пропагандистских сюжетах о Бахмуте избегают упоминания именно Пригожина, там ограничиваются общими названиями – российские военные, вагнеровцы, десантники, добровольцы.
"Пригожина не возможно так просто "убрать", как, например, военкоров: у него есть силовые ресурсы, чтобы себя защитить. Он уже вполне самостоятельный князь, который не будет подчиняться приказам. В крайнем случае он уедет в Африку", – подчеркнул политолог.
Несмотря на то, что Путин пытается снизить популярность Пригожина, он все же находит свою аудиторию, особенно среди тех, кто считает Путина слишком мягким и критикует ход войны. В таком смысле Пригожин становится не только медийной, но и политической силой. Поэтому у Путина дилемма – Пригожин слишком сильно наращивает влияние и может угрожать ему, а с другой стороны – Пригожин единственный, кто дает хоть какой-то "результат" в российской армии.
Что известно о выходе вагнеровцев из Бахмута
- 25 мая Пригожин заявил о намерениях вывести вагнеровцев из Бахмута Он хочет покинуть город до конца мая, пытаясь избежать контрнаступления украинских войск.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что вагнеровцы действительно пытаются покинуть свои позиции
- Западные аналитики предполагают, что в Москве могли даже специально задерживать определенные военные операции вагнеровцев на Бахмутском направлении, ведь они были невыгодны Путину.