Он уже вполне самостоятельный князь, – политолог сказал, почему на самом деле Пригожин убегает из Бахмута

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин единственный человек, способный показать хоть какой-то результат в России. Его заявление о захвате Бахмута преследует две цели: объявить себя победителем в глазах российского народа и покинуть позиции, опасаясь украинского наступления.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, Путин вынужден считаться с Пригожиным, точно так же, как и с Шойгу – отказ от кого-то будет означать признание поражения.

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В России ценят военных преступников

По мнению Орешкина, заявление Пригожина о выходе из Бахмута – типичное для него театральное шествие. В то же время этот ход, с точки зрения Пригожина, верен: теперь он может транслировать российскому обществу, что выполнил задание.

, что в украинском Минобороны не подтверждают заявления россиян о взятии города. Украинские войска продолжают контролировать окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".

"Он идет с видом победителя, подставляя российское минобороны, которое должно выставить подразделения на замену вагнеровцев. Думаю, что он вошел в десятку самых популярных политиков в России. Такую повестку дня сформировал президент России Владимир Путин – чем человек отмороженнее, циничнее, тем больше власти и уважения у него есть в российском обществе", – отметил политолог.

Дмитрий Орешкин о заявлениях Пригожина о Бахмуте: смотреть видео

Россиянам будет трудно защитить свои "достижения"

Орешкин обратил внимание, как приближенные к Пригожину СМИ начали сравнивать битву за Бахмут с битвой за Берлин, забыв, что битва за Берлин была концом войны, а Бахмут, в лучшем случае – серединой.

"Взять город одно дело, но как теперь его удержать. Как держать оборону на развалинах, где трудно организовать поставки, построить позиции и пр. Ситуация схожа с островом Змеиным. Украина наступает с флангов, нужно обороняться, проводить ротацию, а в этих условиях сделать это тяжело", – добавил он.

Путин пытается снизить популярность Пригожина

Для поддержки собственного имиджа "завоевателя" и "защитника" Путину нужно демонстрировать какие-то победы. В то же время в пропагандистских сюжетах о Бахмуте избегают упоминания именно Пригожина, там ограничиваются общими названиями – российские военные, вагнеровцы, десантники, добровольцы.

"Пригожина не возможно так просто "убрать", как, например, военкоров: у него есть силовые ресурсы, чтобы себя защитить. Он уже вполне самостоятельный князь, который не будет подчиняться приказам. В крайнем случае он уедет в Африку", – подчеркнул политолог.

Несмотря на то, что Путин пытается снизить популярность Пригожина, он все же находит свою аудиторию, особенно среди тех, кто считает Путина слишком мягким и критикует ход войны. В таком смысле Пригожин становится не только медийной, но и политической силой. Поэтому у Путина дилемма – Пригожин слишком сильно наращивает влияние и может угрожать ему, а с другой стороны – Пригожин единственный, кто дает хоть какой-то "результат" в российской армии.

Что известно о выходе вагнеровцев из Бахмута