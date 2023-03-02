Бахмут для Путина – пиар-акция: откровенное интервью с офицером ВСУ "Ведьмой"

Россия готовила свое вторжение в Украину еще с 2013 года, однако серьезно просчиталась, сделав ставку на сравнительно незначительный слой населения. Уже прошел год полномасштабной войны и можно делать определенные выводы о силе украинцев и неудачах российских оккупантов.

О неизвестных большинству особенностях обороны Бахмута, основных достижениях Украины за год полномасштабной войны; ловушке, в которую попала российская армия и вагнеровцы из-за зеков; нормальная ли в Украине ситуация с раздачей повесток и о многих других темах ведущая 24 Канала Екатерина Соляр поговорила с командиром минометного взвода и офицером 241 бригады Ольгой Бигарь (позывной – "Ведьма"). Предлагаем текстовую версию разговора.

Важно "Хлопки" по расписанию: как и почему Россия потеряла контроль над собственным небом

Вы знаете, слишком много военных экспертов, мне кажется, в последнее время появилось и в Украине, и за ее пределами. В очередной раз по этому поводу как военный эксперт решил высказаться еще и Илон Маск. В частности, он посмотрел на ситуацию в Бахмуте. Ему там, вероятно, очень сильно видно и он решил сказать несколько слов, написал пост с картой боевых действий в районе Бахмута и написал, что он почти окружен. Он отметил, что ситуация в городе сложная. Я все же добавлю от себя, что Бахмут держится, как и вся Украина. Соответственно, как держится Украина – об этом уж давайте дальше говорить. Ольга Бигарь, украинская ведьма, командир минометного взвода и офицер 241 бригады сегодня пришла ко мне в гости. Пани Оля, я вас поздравляю и Слава Украине!

Героям Слава!

На что могут обидеться украинские военные

И смерть тем нашим врагам, которые, как я уже привыкла говорить, никак не успокоятся. И благодарю нашие Вооруженные Силы, которые смерть несут проклятым врагам! Начала я все-таки с Илона Маска, потому что ситуация опять же двоякая выходит у нас с ним. С одной стороны, наши в провластных кабинетах, наше высшее руководство государства говорит о том, что как ни крути Илон Маск все же помогает Украине и Starlink, и поддерживает где-то деньгами и тому подобное. С другой стороны, не день-два Илон Маск решил высказаться как военный эксперт по поводу Бахмута. Доходят ли эти новости, например, до фронта и как вообще реагируют наши Вооруженные Силы, наши котики? Кстати, наши котики не обижаются, что я их зову "котиками"?

Абсолютно нет!

Потому что мне уже написали комментарий по этому поводу и сказали: "Возможно, не слишком корректно называть их "котиками", потому что они все же военные, воины?" Нормально, котики не обижаются, все хорошо. Так вот как реагируют наши котики на такие заявления? Слышят ли они их? Видят ли?

Я вам так скажу, котики, которые работают на передовой, у них нет столько времени рассматривать заявления разных лидеров мнений разных стран мира. Чаще всего ты находишься в таком достаточно серьезном информационном вакууме, потому что у тебя просто нет времени, воодушевления и желания.

Не хочется с другой стороны что-то увидеть, услышать чье-то экспертное мнение, кто там не находится. Вот на это очень обижаются, когда начинают анализировать события, не понимая, что происходит на самом деле; не видя кто, что и какие усилия прилагает к этой победе. Конечно, всегда из кабинетов сверху "видно лучше", что происходит, нежели тем, кто там непосредственно находится.

У меня был Сергей Притула. Я у него спрашивала, что посты и заявления о том, что снова что-то не то купили, не настраивают на хорошее развитие событий, на хорошее настроение, на желание делать еще что-то. Я смотрю на такие заявления Илона Маска и понимаю, что наверняка они не слишком способствуют еще большему воодушевлению наших защитников идти делать свои дела. Или наоборот?

Скажем, Илон Маск не является нашим народным лидером. Для украинского народа есть ряд других и военно-политических руководителей и лидеров мнений, военных, к которым прислушиваются. Поэтому их мнение всегда будет больше весить, чем мнения тех, кто находится за океаном и якобы что-то комментирует.

Почему лучше удерживать Бахмут, а не отходить из него

Кстати, опять-таки о ситуации в Бахмуте уже начали. Вчера Анна Маляр сказала о том, что было принято военное решение усилить Бахмут. И что это военное решение, а не политическое держать эти позиции и дальше. Мы понимаем, что ситуация сложная, но мы говорим о том, что ситуация сложная, уже 2–3 месяца, полгода. Она такая же сложная, как была полгода назад?

Ну я бы сказала так, что Бахмут – это очень сложный участок фронта. Бахмутский отрезок характерен, во-первых, сложным рельефом, потому что это складчатая местность. Во-вторых, почвы очень жесткие – это алебастер, мел.

Если мы берем даже классическую эшелонированную оборону. Ее очень трудно выстроить в условиях Бахмута, потому что быстро выкопать окоп на этой земле очень трудно. То есть в большинстве случаев построить систему инженерных заграждений и систему обороны, инженерную именно систему, в этой зоне, на этом участке очень трудно из-за тяжелого рельефа – первое, вторе – из-за твердых почв.

Третье – Бахмут – это для россиян, их кровавого лидера пиар-акция. Надо понимать, что после тех больших проигрышей, которые они получили на поле битвы, больших территорий, которые им пришлось оставить... Они убегали, они не отступали с жестом доброй воли; они убегали очень быстро и их догоняли. Для них хоть какая-то военная победа сейчас является фактором, поднимающим морально-психологический дух.

К теме Как потепление влияет на бои за Бахмут: объяснение британской разведки

Но ведь оккупанты уже несколько раз говорили о том, что они уже почти взяли, практически окружили. Вот уж точно все понимают, что он практически "наш". Ну, уже однажды просто бы перестали о нем говорить. Я думаю, что там это народонаселение в принципе не помнит никаких названий и не держит их в уме. Если они могут по 3, по 5 раз говорить о том, что они взяли очередной поселок, то, в принципе, если они в один момент перестанут говорить о Бахмуте, я думаю, что никто даже и не заметит этого.

Нет, заметят, потому что в Бахмуте погибло очень большое количество окупантов. В Бахмуте, как на всех участках, давали отпор, но более агрессивно, потому что этот город исторически захватывала Россия уже не единожды, пыталась захватить очень жестоко.

Я всегда вспоминаю о том, как впервые уничтожал Бахмут Петр I; как он получил послание от своего генерала о том, что город сожжен, население переколото. И то, что они делают сейчас – это агрессия, которая больше амбициями обусловлена, чем стратегическими планами.

Опять же, с нашей стороны, мы понимаем, что любое продвижение врага по нашей территории, тем более продвижение в городские застройки, это проблема. Поскольку для того, чтобы освобождать города, их нужно обходить. У нас нету цели уничтожать инфраструктуру. Мы считаем каждый боеприпас, каждую жизнь. Поэтому уничтожать то, что нам потом придется восстанавливать, это не входит в планы военных.

Я сейчас думаю о том, что в любом случае мы собираемся восстанавливать все наши города. Я думаю о том, как вообще можно будет восстанавливать Бахмут, потому что это будет вообще такая большая братская могила "русского мира". Но тем не менее выходит, что людям в какой-то момент придется жить почти на кладбище. Они же не забирают своих или большую часть тех, кто там погиб.

Россия превратила в кладбище уже много веков назад Бахмут. Надо понимать, что этот город имеет очень серьезную систему подземных ходов, шахт, катакомб, там очень большое количество исторических памятников.

Он имеет историческую ценность – первое. Второе – это наш украинский город. Я не считаю, что кто-то в праве вообще прийти на нашу землю и ее уничтожать. Ну и третье – то, что действительно мы сейчас должны держать наши города, отбивать.

А уж выбивать врага из городов – это очень тяжело, это затратно и по человеческому ресурсу, и по ресурсу боеприпасов, ну и потом уже восстанавливать снова. Поэтому мы держим города, даже если нет какого-либо стратегического военного значения от этого города, лучше его удержать, если есть возможность, чем потом его забирать силой.

Смотрите интервью с Ольгой Бигарь на ютубе 24 Канала

Основные достижения Украины за год полномасштабного вторжения

Несколько дней назад мы отмечали годовщину полномасштабного вторжения. Мне каждый раз пишут, что не нужно забывать, что уже 9 лет идет война и никоим образом мы об этом не забываем. Именно поэтому мы говорим, что это годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. От Путина ждали каких-то слов о том, что он скажет, как идет "СВО". Почему-то он не нашел сил в себе это сказать, но сказал об этом наш руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и даже определил три победы Украины и три поражения Украины за этот год, что могли бы сделать лучше, но не сделали. Если посмотреть на этот год, что мы сделали такого, чего не ожидали, например. То, что действительно стоит записать в победы Украины?

Во-первых, мы активизировали свое войско, мобилизовали. Это очень сложный процесс. Если брать юридическую сторону этого процесса, то это требует большого количества ресурсов и человеческих, и информационных. Это было сделано – мы мобилизовались. Второе – мы сейчас работаем, пытаемся переходить на стандарты НАТО, а это значит, что полностью перестраиваем свои штатно-должностные росписи, перестраивается система огня, обороны как таковой. И все это делается в бою. То есть украинцы сделали невероятную вещь. Мы стали сильными во время боя. Обычно это то, что ослабляет, останавливает любые реформы.

Невовремя!

Да, невовремя, не сейчас. А мы во время боя смогли реформировать свое войско. Мы смогли набрать людей. Мы смогли сделать достойными условия труда в ВСУ. Мы смогли консолидироваться, потому что сейчас, если посмотреть, это не только ВСУ работают, а очень большое количество разных подразделений, Сил обороны. В отличие от 2014 года, когда началась война, мы смогли построить коммуникацию между всеми подразделениями для того, чтобы эффективно давать отпор. По-моему, это очень большое достижение.

"Я с 2014 года ждала этого момента"

Об активизировали и мобилизовали войско… У меня часто спрашивают, откуда у меня такая уверенность, что мы точно победим. Этот вопрос задают с 24 февраля, ведь я выходила на экран с миссией сказать всем: "Так, собрались все, нам нужно работать". Тогда я поняла, если мы 23 февраля, 22 февраля стоим в очереди у военкомата вместо того, чтобы покупать гречку и соль, то этот народ точно нельзя победить. С самого начала была уверенность, что мы победим, или она появлялась постепенно у вас?

Я с 2014 года ждала момента, когда можно наконец-то дать отпор наглецам, которые залезли на нашу землю, и тут у нас появляется такая возможность. Надо понимать, что те люди, которые покинули свои дома, которые были лишены своих финансовых достижений и вынуждены были переселиться на другие территории, они так просто не забыли все это. Эти ярость и гнев – жили в людях все эти 8 лет.

Майдан опять же. Те изменения, которые произошли на Майдане, сколько активистов было на Майдане… Они ведь тоже никуда не делись. Это все наш народ. Эта вся информация передавалась следующим поколениям, которые тоже ждали, когда можно будет восстановить справедливость. Украинцы, в принципе, генетически к справедливости относятся иначе, чем так называемая Россия. Я была уверена, что наша нация, наш народ восстанет, и он пойдет против врага, потому что для каждого украинца воля дороже жизни.

Мы, значит, с 2014 года взрослели потихоньку и понимали, что нам все же придется встретиться в этом бою и придется дать отпор врагу. Я получила сообщение от одного из зрителей о том, что "Понимаю, каких людей нам не хватало в СМИ, когда в 2014– 2015 годах был в Песках и тогда нам приходилось экономить каждую копейку, чтобы приобрести лишний снайперский патрон за 260 гривен. А теперь у всех есть уверенность, что этот 2023 год будет победным". Но с 2014 года мы выходит, что собирали эту злость?

С 2014 года так называемая Россия в нашей стране проводила целый ряд диверсионно-подрывных мероприятий. Было большое количество политиков из запрещенных сейчас партий, которые также проводили подрывную деятельность. Осознанно уничтожалась военная инфраструктура, ВПК, предприятия, выполнявшие какие-то задачи для военной промышленности – их банкротили, открывали уголовные дела против них, опять же по указаниям лидеров запрещенных партий, подчинявшихся России.

Россия прекрасно понимала, что Украина будет восставать. История доказывает еще от короля Даниила, что Украина никогда не терпела насилия над собой. Понимая это, 8 лет проводилась диверсионно-подрывная деятельность.

Даже когда началось полномасштабное вторжение были попытки и попытки своих засланных казачков в наше войско закинуть. Но это все бессмысленно, потому что сильно мы отличаемся и очень видно тех, кто работает на врага.

А засланные казачки это как? Они просто где-то ходили и говорили тихонько "ой-ой-ой, нам надо бросать оружие, нам нужно перестать бороться"?

Во-первых, случай в Василькове. Во-вторых, агрессивное ИПСО, которое проводит Россия. В третьих, вспомните Киву, вспомните Шария. Мне, если честно, неприятно даже вспоминать все эти фамилии, однако это политические фигуры, довольно долгое время наших украинских активистов и лидеров притесняли, пытались инициировать различные уголовные производства против них и пытались таким образом угнетить украинскую волю к свободе и демократии.

Планы по захвату Украины готовились еще в 2013 году

С одной стороны, у нас есть история о короле Даниле и то, что украинцы точно вернут свое, поэтому не надо их обижать лишний раз. А есть история о том, что все предыдущие лидеры нашего государства в случае чего убегали за границу. Я так понимаю, что они рассчитывали именно на эту историю, что в какой-то момент дожмут и там 24–25 уже Президента Зеленского не будет на месте. Когда я читаю о том, что у них было два плана: или Медведчук, или Янукович – как они могли так ошибаться в украинцах?

Они просчитались, поскольку делали основную ставку на другой слой населения, на другой возрастной промежуток. Если внимательно присмотреться к военно-политическому руководству так называемой России, то это, как говорит мой брат, "общество дедов, крадущих жизнь".

Они рассчитывали на желание воссоздать Советский Союз, из которого Украина убегала первой и быстрее всего. Они пытались запугать тем, что "мы сильные, мы великие, а вы маленькие, потому мы вас уничтожим". Но это все бессмысленно, потому что сейчас большое количество молодых людей, которые родились и выросли уже в Украине, которые читали историю государства Украина.

Им очень трудно сейчас понять, как можно демократию и свободу менять на авторитаризм и диктатуру. Я не могу это объяснить своему младшему брату, очень хорошо изучавшему историю, который мечтал быть юристом, пока в войско не попал. Ему очень тяжело понять, за что люди боролись, как можно свободу за рубли продать.

Мы до сих пор, когда общаемся с кем-то из россиян, они говорят "мы ничего не могли сделать". 30 лет.

Всегда можно найти оправдание своих действий или бездействия. В этом случае бездействия. Но оправдание – это всегда осознание вины.

Еще одна история о полномасштабном вторжении и о том, что оно запланировано на 24 февраля, говорят в России, что у Путина знали буквально 3–4 человека. Можно ли было подготовиться к войне, направить войска, вооружить их, надеть их. Это ведь не дело получаса. Это нужно было к этому как-то готовиться. Вот могли это сделать 4 человека, знавших о том, что Путин планирует?

Россия готовила войну очень заранее. Следует понимать, что происходило тогда на территории так называемой России. Город Ростов-на-Дону, ставший домашней локацией Южного военного округа России, они просто превратили в гарнизон. Это было создано еще в 2015–2016 годах. Они мобилизовали множество резервов. Начали очень активно и агрессивно вести пропаганду. Планы по захвату Украины готовились не в 2022 году. Это началось еще в 2013 году.

Майдан был своего рода триггером начала, но не идеей начала войны. То есть эта война готовилась заранее, а майдан просто ускорил эти события. Это все мое личное мнение, основанное на анализе тех фактов, которые мне известны.

24 февраля – это была красивая дата, которая стала началом и все. А готовились давно.

Почему не выбрали 23 февраля я до сих пор удивляюсь…

Потому что надо всем побухать, а потом протрезветь. Это же Россия – не забывайте.

Пока у тебя болит голова, тебе говорят быстренько теперь на войну умирать. Тогда голова болеть не будет, потому что ее очень быстро отобьют. Кстати, сегодня читала информацию о том, что жизненный цикл оккупантов в Украине длится 60 дней. То есть с момента, когда его мобилизовали, до момента, когда он зашел и когда получили похоронку или пропал без вести, где-то 60 дней проходит. Это значит, что день за год он проживает здесь в Украине.

В принципе, да. Следует еще учитывать, что их отправляют на наши земли, на территории временно оккупированные. Там они проходят подготовку, обучение и примерно месяц там находятся и только после того их забрасывают непосредственно в боевые действия. Вот почему этот цикл можно поделить на 2. И это будет верно.

Интересно Более 150 тысяч врагов и около 40 единиц техники: потери врага по состоянию на 2 марта

В какую ловушку попала Россия – об армии, вагнеровцах и зеках

То есть 30 дней живет оккупант где-то близко к передовым позициям. Кстати, опять же о "Вагнере" или Пригожине мы периодически слышим. Они возникают в информационном пространстве. Как бы там на России ни говорили, кричали, что о них надо забыть, о них не стоит говорить, оружия им не дают, пули им не дают, БК не дают, лопат даже не дают для того, чтобы они копали опять же окопы, бедняжечки. Придется, наверное, руками им выгребать все. Но о них мы слышим. Они возникают в нашем медийном поле. Давно ничего не слышала о кадыровцах. Куда они подевались? Есть ли они, нет ли их где-нибудь в глубоком тылу? И что касается вагнеровцев? Потому что опять же говорят о том, что в Бахмуте их сейчас меняют и меняют на более подготовленных. Я так понимаю, что те, кто собирался брать Киев за 3 дня, их собрали, сделали из них какую-то бригаду и теперь их туда отправили?

С вагнеровцами ситуация очень интересная. Здесь нужно понимать ментальность российского народа. Коррупция – первое. Коррупция – это святое для них. То, что нельзя никак убрать из жизни.

Это основа, на ней все строится, как говорится, и все держится.

Да да. Что такое армия зеков? Армия зеков – это количество безмолвных личностей, которые не будут жаловаться на то, что им не дали броник, лопату, дали какой-то незаконный приказ. На них можно списывать огромное количество БК, средств. Это же шикарная кормушка.

Вы можете написать, что дали им условно 10 тысяч патронов, они отдали тысячу, и те молчат. Их никто не считает – этот ресурс. Пригожин открыл эту лавочку и понял, что можно на этом неплохо зарабатывать как авторитет, так и деньги.

Как вы думаете, российские чиновники, увидев, что кто-то открыл такую кормушку, сможет пройти мимо спокойно? Нет. Они решили приватизировать у государства эту идею. Но немного просчитались. Поскольку армия зеков нуждается еще в армии надзирателей. Как ни крути, это нарушители закона. Им непонятно, как можно подчиняться уставам, правилам, кодексам чести и тому подобное.

У них есть одна цель – либо убежать, либо удовлетворить свой правонарушительную наклонность: либо убить кого-то, либо изнасиловать и тому подобное. Поэтому для них нужна армия надзирателей. Сейчас, когда Российская Федерация решила в армию регулярную набирать зеков без Пригожина, они попадут сами в свою ловушку.

Поскольку эти зеки потом будут поднимать бунты против военного руководства. Они будут устраивать кучу проблем опять же на освобождаемых территориях. Они свою армию приводят в упадок таким образом.

То есть они будут разъедать ее изнутри. Я о коррупции даже не подумала в этой истории, потому что мы всегда говорим о том, что зеки любят или чаще идут к Пригожину, потому что он там обещает им большие деньги и обещают, кто-то из них когда-нибудь получит свободу. Оказывается, все гораздо глубже.

Их не брали в армию, поскольку с осужденными, если ты не отбыл наказание, ты не имеешь права попасть по закону в вооруженные силы регулярные. И все изменили. И теперь чиновники, военные будут пытаться еще больше разворовывать армию и использовать зеков собственно как пушечное мясо.

Так или иначе, последние несколько месяцев говорят о том, что единственный выход для них – это опять же объявить очередную массовую мобилизацию, которая и так продолжается, но может быть еще. Поэтому они там планируют набрать еще миллион где-то, потому что тех им маловато будет. Смогут ли? Хватит ли сил? И зачем? Для того чтобы опять же разбрасываться по всей линии фронта?

Давайте с вами проанализируем ход "Великой Отечественной войны" – каким образом добились победы Советского Союза? Количеством людей. Их не считали.

Там и сейчас не знают, какие потери.

Абсолютно точно. Сейчас чем больше будет линия фронта, тем больше им нужно будет использовать личный состав для того, чтобы его держать для обороны этой линии фронта. Я не говорю о наступлении. Я говорю только об обороне. Чтобы держать эту линию обороны, для этого нужны человеческие ресурсы.

Что такое мобилизовать людей в России? Это ведь не проблема. Идешь в армию? Нет, не идешь. Если не идешь, идешь в тюрьму, если идешь в тюрьму – ты автоматически попадаешь в армию. Это замкнутый круг, в котором очень-очень несложно набирать личный состав в армию.

Второй вопрос – немотивированный личный состав. Армия разворована. Они не в состоянии обеспечить всем необходимым своих рекрутов, солдат. Это большая проблема, потому что это не приведет к победе никак. Мы живем сейчас в других реалиях. Количество – это важно, безусловно, но еще важна технологичность и умение администрировать боевые действия. С той системой администрирования, которая есть у них на сегодняшний день, они могут положить хоть несколько миллионов россиян, но победы они не одержат.

Немотивированный. Мы давно говорим о том, что у них исчез запал идти сюда воевать. Но не настолько массовое дезертирство, как хотелось бы. Выходили ли где-нибудь на вас эти дезертиры. Мы видим, что они звонят по телефону на линию "Хочу жить". Не сообщали ли они о том, что хотят жить, в тех местах, на которых вы находитесь.

Вы такую классную фразу сказали – об исчезновении запала. Поэтому когда они попадают на линию фронта, у них происходит немного переоценка ценностей. Они, конечно, ищут пути. У нас есть подразделения, которые очень активно работают над тем, чтобы, когда берем какую-то группировку в окружение, именно пытаться их перевербовать и обеспечить им возможность выйти живыми из той или иной засады.

Ребята над этим очень много трудятся. Это наши коллеги. Мы несколько раз участвовали в таких операциях. Их единственное, что пугает, это когда почти они соглашаются выйти, все окей, все нормально, у них есть заградотряд. Если они только пытаются выходить, с ними расправляется их заградотряд. С этим большая проблема.

Ведется работа, они почти готовы выходить. Насколько сильно у выходящих прописан тезис, фраза о том, что вы бандеровцы, бомбили Донбасс; о том, что защищаем русский народ, что не разрешаете говорить на русском языке. Мне просто любопытно, насколько у них эта история заложена в голове и насколько можно ее перевоспитать, объяснить или как-то детализировать? Насколько можно изменить? Я смотрю сейчас, знаете, опять же на временно оккупированных территориях не 9 лет, а год я уже слышу от некоторых информацию о том, что вы не слушайте украинские СМИ, они отрабатывают американские деньги, Россия не так плоха. Я вижу, что это перемены через год.

Вы знаете, этот вопрос достаточно философский и здесь бы я обратилась к Сократу, который говорил о том, что тот человек будет понимать, что хорошее, а что плохое, если он образован. Если он знает законы, что такое добро и что такое зло, и если он образованый. Возвращаемся опять же к теме России. У них образование очень сильно игнорируют фактически. Они создают какую-то свою отдельную реальность, и все попытки народа получить какое-то качественное образование максимально уничтожаются.

У них есть урок о главном, который ни в коем случае нельзя упускать.

Так точно. Они пытаются объяснить, что мы здесь лидеры науки, техники и так далее, но почему-то своих детей они отправляют учиться за границу. Лидеры я имею в виду – имеющие деньги и влияние на массы. Потому что образование пришло в упадок. Если пришло в упадок образование в этих регионах.

Если, извините, у них вместо туалета дыра, то о каком понимании вообще может идти речь. Когда они появляются на наших территориях, они просто делают информационный вакуум и пытаются насаждать пропаганду. И те люди, которые по своим возрастным особенностям или социальным особенностям, не могли иметь критическое мышление, не получили базового образования, они будут в это верить, это воспринимать как правду. Вот и все.

Смешно – Соловьев беситься из-за атаки дронов по России: смотрите видео

Мне очень жаль наших детей, которых успели вывезти с оккупированных территорий. Я понимаю, под какую пропаганду они там сейчас попадают. Поступала информация о том, что на временно оккупированной территории Запорожской области сейчас те... "Понавезённые" учителя заставляют детей писать письма оккупантам, чтобы благодарили их за то, что они пришли защищать. Тех, кто отказывается это делать, вызывают родителей на серьезный разговор, и тогда дети все равно пишут письма "русскому солдатику", что "береги себя и спасибо, что нас оберегаешь". За это мне очень больно. Я понимаю, через что должны пройти наши бедные дети.

Это временное явление, которое работало в СССР, когда была информационная изоляция. И когда была, в принципе, изоляция самой страны от мира. В условиях информационного общества. Даже если дети будут расти в таких условиях, они рано или поздно получат доступ к нормальной информации. Они смогут сравнивать, что есть добро, а что зло.

И это плюс. Современное поколение может сравнивать, может искать из разных источников информацию, может самообразоваться. Я не уверена, что эти попытки России зомбировать людей приведут их к успеху.

Действительно ли россияне стали лучше воевать

Год полномасштабного вторжения. 9 лет войны. Говорят, нельзя долго воевать с врагом, потому что он учится воевать. Видно, что они учатся воевать? За эти 9 лет мы научились воевать?

Это взаимный процесс обучения. Они учатся у нас, мы учимся каким-то приемам у них. Замечаем, что тактика их агресии сильно поменялась. Прошла эволюцию, начиная с февраля 2022 и заканчивая февралем 2023 года.

Они научились тоже воевать маленькими группами, использовать маневренную оборону. Мобильные группы для штурмовых действий и так далее. Они начинают отзеркаливать наши такие достижения.

Но нужно понимать. Это как в школе. Кто-то списывает, кто-то знает. И тот, кто знает, ему не жалко, что у него списывают. Он придумает еще и придумает лучше. Это касается нашей армии. Мы придумаем еще и придумаем лучше.

Кстати, об отзеркаливании. Понимаю, что работает в принципе повсюду в России. Потому что смотрю сейчас… Если в 2014 году смотрела на их пропаганду и думала, что как они так могут, что начинаешь верить через 10–15 минут, слушая Соловьева или Скабееву. И такая: "А может все не так однозначно". А потом понимаешь, что так ты здесь находишься. Тебе видно, что здесь происходит. Сейчас смотришь и понимаешь, что они просто начинают зеркалить тебя. Слушают наши новости, переводят на русский и говорят, что в Украине есть заградотряды. Ты такой… Как? Так ведь это о вас рассказывали. В каком смысле? Они уверены, что им когда-нибудь поверят в эти истории. Они теперь так же воюют. Когда говорят о маленьких группах на фронте. Ты такой… Я же где-то это слышал.

Больше скажу. Они даже "Ведьму" себе сделали. Тоже. Очень смеялась, когда видела. Это очень забавно. Так как иностранные издания, интересующиеся нашей политикой, событиями, они начали кричать – как можно было это сделать. Вы что там с ума сошли? У вас нет своего ничего?

Нет, нет. Они воровали нашу историю, блюда, музыку. Продолжают это делать, потому что это орда, у которой нет ничего своего. Только ворованное.

А что их ведьма делает?

Я не знаю. Можете посмотреть. Это очень смешно. Она рассказывает, как к ней относятся ребята, как носят шоколадки.

Вы 24 февраля, когда пришли и сказали, что хотите быть в армии. Вы сказали, что "ведьма" и хотите быть в армии?

Как-то так было. Меня просто увидели сразу и приняли.

Нормальная ли в Украине ситуация с вручением повесток

Я помню то время, когда 24–25… Но, в принципе, первый месяц попасть в ТрО было нереально, Очереди были безумные. Воевать и давать отпор хотели все. Говорили дать оружие. Помню очереди в военкоматах, когда там ничего не было. И на ближайший месяц не могут подвезти, потому что не успевают изготовить и привезти. Берите то, что есть. Помню эти времена. И сейчас прошел год. И понимаю, что есть "Гвардия наступления", куда набирают. Туда можно пойти и сказать, что я хочу попасть.

Но есть истории с вручением повесток. Понимаю, что не столь массовые. Но каждая из них привлекает внимание. И все равно обращаешь внимание на то, как правильно быть. С одной стороны, не хочется, чтобы это было наказанием. С другой стороны, понимаешь, что это долг. Еще с другой, понимаешь, что не понимаешь, кто прав, а кто виноват. Потому что есть одно видео, один кадр, который снимал кто-то, кто рядом проходил.

Смотрите по поводу повесток. Закон не предусматривает процедуру вручения повесток и место. Она может быть вручена где угодно по закону.

Второе. У нас уже год идет полномасштабная война. И эта нормальная гражданская обязанность не допускать того, чтобы тебя ловили по улицам. За целый год было множество курсов, различных фондов, которые помогали подготовиться, обучали тактике, тактической медицине; которые готовили людей и морально, и психологически, и физически к боевым действиям.

Момент, дающий каждому право получить какие-то базовые военные знания. Человек пользовался этим или нет – личный вопрос. Для меня это честь – служить. Для меня честь – носить форму ВСУ.

Когда нас выстроили в ряды, то я была счастлива. Ведь моя жизнь прошла не зря. Одно дело, когда ты в адвокатской деятельности защищаешь кого-то, оправдываешь или пытаешься помочь, у кого есть проблемы с законом. А другое дело, когда ты защищаешь свое государство. Это совершенно разные вещи. По нагрузке смысловой. Для меня была честь. И я считаю, что это должно быть честью для каждого украинца. Вообще, возможность приобщиться к истории. Возможность защищать государство.

По поводу армии. Чего боятся люди. Опять же. Это – российское ИПСО. Надо понимать, что все эти байки об отсутствии ротации; что к кому-то плохо относятся, что армия не обеспечена. Это все российское ИПСО.

Я служу в Вооруженных Силах и могу сказать, что нас кормят шикарно; никаких задержек с денежным обеспечением не бывает; с социальными выплатами – не бывает; медицинское обеспечение на высоком уровне

Все свои проблемы, которые пытается Россия отразить как наши проблемы, на это просто не надо вестись.

Момент с военкоматами. Мы сейчас переходим только на цифровизацию всех имеющихся документов. Военнослужащие, к сожалению, еще не попали под эту волну. И они сейчас пытаются оцифровывать все данные. Но в любом случае у нас есть еще такие несоответствия, когда, например, личные дела, которые лежат в военкомате, они не соответствуют действительности.

К теме Мобилизация в Украине: в ВСУ объяснили, почему повестки вручают на улицах

Это ответственность человека, который не сообщал о своем социальном статусе, о болезнях и т.п. То, что ему выписывают повестку, это не значит, что его загребли и там будет с ним беда. Абсолютно нет.

Ты можешь прийти в военкомат, разъяснить ситуацию, предоставить все необходимые документы и, если ты не подлежашь мобилизации, тебя никто не будет заставлять воевать. А если подлежишь, то есть огромное количество военно-учетных специальностей, по которым ты можешь работать. Нужны дронщики, разведчики, повара. Нужны те, кто будет работать в банях, прачечных. Нужны инженеры, слесари. Множество профессий. Это не значит, что ужас неизбежный, смерть и тому подобное.

У нас, видите ли, существует история о том, что тебе вручат повестку. И эта история заканчивается где-то у дверей военкомата. И дальше – дыра. И человек оказывается где-нибудь на фронте. И эта дыра не заполнена информационно. Никто не говорит и не говорит о пути, который происходит после двери военкомата.

После того, как ты получаешь повестку, ты приходишь к военкому, даешь все необходимые документы, проходишь военно-медицинско-врачебную комиссию, которая определяет твою степень годности.

После того, если ты пригоден или ограниченно пригоден, идешь в соответствующий батальон или бригаду. Дальше самое интересное. Ведь специальность, по которой ты работаешь и по которой тебя направляют, и твоя должность. Этот вопрос будет к руководству бригады.

Если ты приходишь и говоришь, что классный айтишник и хорошо разбираешься. Даю гарантию 100%, что ты будешь работать где-то в штабе. Если ты, к примеру, хороший геймер. Умеешь играть на компьютере, так 100% ты попадешь в аэроразведку БпЛА.

Зря мы мужчин пилили за то, что они сидят и играют долго в игры.

Если человек говорит, что является автослесарем, то он на вес золота. Дело в том, что нужно говорить, общаться и быть в этом процессе. Если ты военнообязанный и находишься на военном учете, то я рекомендую каждому задуматься, какой военно-учетной специальностью он хочет овладеть или какие навыки получить.

Рано или поздно это придется сделать, ведь это конституционная обязанность. Если ты выполняешь эту обязанность, то подумай, как это сделать, чтобы принести максимальную пользу государству.

"Россияне постоянно пишут, как будут меня унижать"

После того, как я увидела кадры с деоккупированных территорий и то, что там творили оккупанты, когда брали в плен. Был ли страх попасть к ним в плен как женщина?

Мне постоянно пишут россияне в комментариях, как будут меня насиловать, унижать и т.д. Я понимаю, что там интеллектуальный уровень невысокий, поэтому они будут пытаться как к мужчинам, так и женщинам относиться довольно некрасиво.

Конечно, никто не хочет попасть в плен. С другой стороны, сейчас работает система обмена и в отличие от 2014–2015 годов она настроена гораздо лучше. Надо понимать, если ты попадешь в плен, это плохо, но есть надежда, что твое государство заберет тебя обратно. Это меня успокаивает.

Недавно у военного спросили, насколько страшно находиться на передовых позициях, потому что это логичный вопрос. И каждый раз говорят: "Если ты не боишься, то это быстрый путь к "двухсотому".

Я хочу здесь процитировать своего собрата из бригады Тараса Тополю, который сказал: "Бояться не грех, грех – предать своих".

У россиян, когда кто предает, то ЧВК "Вагнера" достает свой молот и рассказывает, как будет обходиться. Кстати, о кадыровцах, видно ли где-то тикток-войска?

С кадыровцами вообще интересная ситуация. Я к чеченцам отношусь с очень большим уважением, поскольку их с нами сражается очень большое количество. Это и батальон имени Шейха Мансура, и ДФТГ "Мусульманский корпус "Кавказ", бывший с нами на боевых позициях.

Так что к чеченцам я отношусь с уважением, а к кадыровцам совершенно другое отношение, как и у самих чеченцев. В последний раз я слышала их переговоры в рацию в ноябре, когда они руководили операциями, проводимыми "Вагнером".

Это было ясно видно и пленные говорили, что их операциями руководят именно кадыровцы. А также на это указывали имена и язык, который мы слышали в рацию.

Последний месяц у меня нет данных, где они находятся, но я понимаю, что они были немногочисленными. Те чеченцы, которые воюют на нашей стороне, имеют к ним отдельную ярость и счета. Они пытаются совершать такие диверсии, после которых численность кадыровцев очень быстро уменьшается.

В России периодически берут что-то у нас, переводят и выдают за свое. Интересно, не начали ли тикток-войска Кадырова говорить, мол, они первые запустили тренд записывать тиктоки?

У нас совершенно разная специфика этих тиктоков. Я объясню, зачем наши ребята записывают тиктоки. Когда ты приезжаешь на ротацию, и тебе начинают рассказывать о том, чего не было. Российские ИПСО работают достаточно мощно, и они пытаются под видом наших украинских тиктокеров пролезать в сеть и распространять свои негативные нарративы.

Во-первых, чем больше тех, кто показывает, как есть на самом деле и объясняет, что армия это не зло, а Бахмут вот стоит, то это успокаивает наше население.

Во-вторых, надо понимать, что на нашей территории работают поддерживающие нас информагентства. В то же время зарубежные коллеги и союзники не знают, какая информация из эфира правдива. А там активно работают российские ботофермы.

Например, мои тиктоки часто приводят к тому, что потом наши иностранные коллеги обращаются и спрашивают, хватает ли нам оружия или нужна ли помощь. То есть мы выполняем задачу распространения реальной информации в мире, чтобы потом Илон Маск не рассказывал, что Бахмут якобы взяли.

Странная история о снаряде 1972 года, который захватили у россиян

Сегодня писали, что США провели очередные исследования о том, что Украина никуда не продает оружие. Потому что периодически появляются российские ИПСО о якобы черном рынке оружия. США подтвердили, что все служит и работает. Единственный момент в том, что россияне могут захватить какую-нибудь технику. Хотя я видела только "российский ленд-лиз" на наших территориях.

Это ужасный "ленд-лиз". Недавно в нашем чате артиллеристов появлялось сообщение, что ракета к РСЗО упала в 2 километрах, хотя настройки были другие. Взяли бензин, вымыли снаряд и оказалось, что россияне просто 1972 перебили на 2022 год и вот так выдают своему войску.

Это все, что нужно знать о россиянах. Они могут что-нибудь старое перебить на новое, увеличить или уменьшить какие-то цифры. Так что "российский ленд-лиз" это хорошо, но вопрос в том, что все нужно проверять.

Как технику, которую они оставляют, нужно проверять, чтобы была не заминированной, так и каждый раз проверять их снаряды и БК.

Конечно, мы проверяем, заминировано ли, но там само техническое состояние… Они врут всюду, как можно было сделать это со снарядом? Это качество пороха, с таким возрастом снаряд уже нельзя использовать. Его нужно на дообслуживание, а они просто дорисовали цифры и отправили на фронт.

Как украинцы изменились за год войны

Если взглянуть на весь этот год, то можно ли сказать, что мы привыкли к войне и научились с ней жить? Или мы уже осознали, что нам придется бороться за свою свободу, право жить и быть частью Европы?

Мы перестали бояться войны, это очень важно. Раньше большинство политических решений опиралось на то, мол, мы не сможем воевать, поэтому давайте снова продадим свою свободу за рубли, кубы газа и т.д. Мы были совершенно не уверены в себе, а теперь обрели уверенность.

Мы не привыкли к войне, а поняли, что можем воевать и делать это эффективно. Это повысило самооценку нашего народа и уничтожило комплекс неполноценности.

Его нам навязывали все эти годы. Мне понравилось, в опросе о том, что вы считаете самым большим оскорблением, то каждый или каждый второй украинец ответил: "Только не называйте нас братьями и одним народом". Ведь это самое большое оскорбление, которое может быть.

Россияне проводили испытания "Сармата". Не смогут они испытать его успешно, потому что в каком конструкторском бюро оно создавалось? Следует понимать, что без украинцев они не смогут изготовить технологическое оружие.

У них интеллектуальный потенциал и уровень образования ниже нашего, но уровень самооценки раздут до нереальных размеров, а это введение самого себя в заблуждение. Поэтому подобная нация не сможет воевать против нормально цивилизованного сообщества. Мы это осознали наконец-то и перестали бояться.

Россияне все чаще используют сообщения, мол, мы не можем проиграть. Путин же заговорил, если Россия распадется, то российской народности не станет. Мне стало интересно, существует ли она вообще, но я вижу, что они готовятся к этому.

Каков ваш прогноз или надежда на этот год и весну, будет ли она победной? Ведь в первые месяцы войны я призвала всех не ставить никаких сроков, потому что если победы так скоро не будет, то можно перегореть. Эти "2–3 недели" не работают, нужно взять себя в руки и ждать пока ВСУ скажут, что вот это – победа.

Победа является достаточно философским вопросом. Каждый человек и социальный слой украинского населения вносит разные значения. Для кого-то победа – это когда свет перестали отключать, а для кого-то – полная сепарация от "русского мира", включая изменение алфавита, вероисповедания и т.д.

Сейчас вопрос достаточно размыт, у каждого свое понимание. Нам нужно понимать, что сегодня у нас есть маленькая цель – прогнать оккупанта с нашей земли и вернуть границы под наш контроль. Это маленькая цель, а большая, которая будет означать победу, по крайней мере, для меня – это полная сепарация от россиян и получение своего статуса, осознание своей национальности, принадлежности и построение демократического общества.

А это очень тяжелая работа. Уйти от коррупции и тех нарративов, которые нам насаждали многие годы наши соседи, и построить нормальное европейское здоровое общество. Вот это победа.

Что "Ведьма" желает России? Или "не говорю, потому что не умрет"?

Кто-то написал же: "Будет тебе, враже, как ведьма скажет". Я давно пожелала кровавому лидеру оказаться рядом со своим кумиром, которого они держат как обезьянку на Красной площади. К сожалению, с его смертью или уходом от дел ничего не изменится.

Я желаю им наконец-то получить свободу и просветить свое темное население.

В этом и состоит огромная разница между нами. Россияне желают, чтобы мы жили хуже, чем они, а мы желаем им свободы и просветления, чтобы они поняли, какие ошибки натворили. Колоссальная разница, почему мы не были и не будем одним народом.



