Дедушка пережил Вторую мировую, но не россиян: какие зверские методы применяет враг у Бахмута

В районе Бахмута российские оккупанты активно используют противотанковую управляемую ракету против гражданских автомобилей. Так, враг попал в "Жигули" 90-летнего дедушки.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. К сожалению, мужчина не выжил. В городе еще остаются гражданские, в частности дети, которые находятся под постоянной угрозой.

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"Поранили 90-летнего дедушку, ехавшего в "Жигули". Он пережил Вторую мировую и другие беды XX века, но не пережил оккупантов и войну. Они подбили его", – поделился Фирсов.

Военный подчеркнул, что ПТУР применяется против танков, но россияне лупят ею просто по любой мишени, которую видят.

Под Бахмутом "горячо"

В Бахмутском районе никакого затишья нет. Продолжается постоянная перестрелка из САУ, РСЗО, танков и т. д.

"Они "насыпают" нам, а мы – им", – констатировал Фирсов.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Россия за 10 месяцев боев смогла захватить почти весь Бахмут, однако истощение оккупантов может сыграть с ними злую шутку. За последние дни произошло существенное уменьшение боев. Всего 2 – 3 боестолкновения.

Украинские защитники продолжают наступать на флангах Бахмута. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поделился видео, где бойцы 3 штурмовой бригады проводят удачную операцию у окрестностей города-крепости.

Однако российские оккупанты отчаянно стремятся восстановить боеспособность своего личного состава в Бахмуте. Вместо вагнеровцев туда отправляют разные добровольческие объединения, ЧВК разного типа ("Факел", "Патриот", "Ветеран"), "Боевой армейский резерв страны" (БАРС), территориальные войска и т. д.

Главной атакующей силой в Бахмуте были боевики ЧВК "Вагнера", но они понесли колоссальные потери и теперь стремятся восстановиться. 25 мая стало известно об их уходе из окрестностей города-крепости. Глава наемников Евгений Пригожин анонсировал это еще в начале мая из-за "снарядного голода".