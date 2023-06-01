ЧВК "Вагнера" закончилась, а "недобитки" вернулись домой, – военный ВСУ

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял, что выводит своих наемников из Бахмута. ВСУ разбили вагнеровцев. Эта ЧВК уже близится к своему концу.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, то же ожидает другие частные военные компании России.

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Начало конца вагнеровцев

Фирсов отметил, что наемники Пригожина покидают Бахмут, потому что не могут продолжать вести боевые действия. Он вспомнил, как в подразделениях регулярной российской армии заканчивался личный состав, их отправляли на доукомплектацию. У них были огромные потери, но все равно возвращались на территорию Украины.

Так же ЧВК "Вагнера" не может быть бездонным. Зеки и другие подобные категории в России также имеют определенный предел. Не могу сказать, что они закончились, но сама ЧВК "Вагнера" закончилась,

– считает он.

Военнослужащий ВСУ предположил, что, возможно, вагнеровцев снова соберут и отправят в Украину или появится другая ЧВК. Он убежден, что у любой новой частной военной компании, которая захочет прийти в Украину, будет такой же конец – подразделение будет уничтожено, а "недобитки" вернутся домой или в тюрьмы.

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