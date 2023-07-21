Ежесуточно освобождаем сотни украинских метров, – Череватый рассказал о тактике ВСУ в Бахмуте
ВСУ освобождают территории на Бахмутском направлении. Украинские защитники максимально эффективно используют вооружение, которое предоставляют страны Запада. В частности, и кассетные боеприпасы.
Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, мощно работает наша разведка, аэроразведка, доразведка всех целей, фиксация и анализ после каждого поражения огнем.
Читайте также Этим нельзя не воспользоваться, – Сырский заявил, что для освобождения Бахмута созданы все условия
ВСУ освобождают территории
Сергей Череватый отметил, что ВСУ учитывают и используют все ошибки российских оккупантов. Несмотря на то, что у врага больше артиллерийских снарядов в частности, но украинские военные более обучены, мотивированы двигаться вперед.
Мы идем поступательно, продумав каждый шаг, но неустанно. Ежесуточно освобождаем сотни украинских метров, еженедельно километры. Дойдет до того времени, когда это будет и десятками километров. Это оптимальная тактика при условии тех сил и средств, которые у нас есть. Для нас приоритетным есть сохранение наших людей,
– подчеркнул он.
Потери оккупантов
Заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям рассказал, что потери регулярной российской армии на Бахмутском направлении приближаются к тем, что были у вагнеровцев.
Если у вагнеровцев в среднем дошло где-то до 100 летальных потерь в сутки, то сейчас примерно 70 – 80. Сегодня у нас 74 уничтоженных оккупанта на Бахмутском направлении, 152 – раненых и 1 пленный,
– заметил Череватый.
Пытаясь максимально помешать наступлению ВСУ, за последние сутки россияне 519 раз нанесли артиллерийские удары по позициям украинских защитников, совершили один авианалет на Бахмутском направлении, произошло 8 боестолкновений.
Кроме человеческих потерь, оккупанты потеряли танк, 6 боевых машин пехоты, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицу Д-30, контрбатарейную радиолокационную станцию "Аистенок", 3 склада с боеприпасами и грузовики, что перевозили эти боеприпасы.
"Их логистика и, например, их РЭБ, командные пункты – приоритетные цели для наших ракетных войск и артиллерии. Разведчики пытаются находить эти цели, а наши замечательные артиллеристы – поразить их", – добавил спикер.
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки на Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии россиян наши защитники успешно отразили атаки на юго-западной окраине Клещиевки. Оккупанты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины создали все условия для освобождения Бахмута. Российские оккупанты совершили ошибку, поэтому теперь находятся в полуокружении.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что на южном фланге вокруг Бахмута фиксировали продвижение защитников Украины. На северном фланге 18 июля шли бои. Российские захватчики не оставляют попыток вернуть потерянные ими позиции.