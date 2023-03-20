Героическая борьба: офицер ВСУ сравнил оборону Бахмута и поведение россиян в Харьковской области

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. Для этого враг бросает на фронт все силы: вагнеровцев, регулярную армию, десантников. Но ВСУ дают достойный отпор России.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский. Он вспомнил, как россияне действовали на Харьковском направлении, когда оказывались в оперативном окружении украинских бойцов

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"На Харьковском направлении, когда мы создавали оперативные окружения, россияне бросали все: тяжелую артиллерию, САУ, пересаживались на велосипеды, переодевались в гражданских, убегали", – отметил он.

Зато украинские защитники мужественно держат оборону Бахмута, хотя существует угроза оперативного окружения. ВСУ делают все, чтобы выгнать россиян из города. Как подчеркнул Ярославский, в этом фундаментальная разница между ВСУ и захватчиками.

Тяжелые бои за Бахмут

Денис Ярославский отметил, что сейчас в Бахмуте продолжаются плановые ротации для восстановления военных. Ситуация на этом направлении очень сложная. Все находящиеся там подразделения героически борются за город.

По словам офицера ВСУ, Россия бросает на Бахмутское направление все силы, чтобы уничтожить наших защитников. Для ВСУ существует угроза оказаться в оперативном окружении.

Горловина оперативного окружения, которое сейчас пытается устроить враг, составляет чуть более 4 километров от Хромово до юга Бахмута. Это та территория, которая может очень тщательно простреливаться врагом из минометов и другой ствольной артиллерии. Поэтому это опасно,

– сообщил военный.

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