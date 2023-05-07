Россию устраивает ситуация в Бахмуте, – обозреватель о защитной стратегии оккупантов

Россия не оставляет попыток захватить Бахмут и бросает все силы. Врага устраивает ситуация в городе. Изменить ход боевых действий сможет контрнаступление ВСУ, которое оккупанты пытаются оттянуть.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас россияне находятся в обороне, это защитная стратегия.

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Бахмут для россиян – спасительная соломинка

Мусиенко отметил, что сейчас ВСУ в Бахмуте находятся в обороне. Он подчеркнул, что Россию устраивает ситуация в городе.

То, что происходит в Бахмуте, Россию вполне устраивает. Россияне до сих пор хватаются за Бахмут, как за спасительную соломинку для себя. Они думают, что Украина будет перемещать туда резервы, которые не могут быть привлечены для контрнаступления ВСУ,

– считает он.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, изменить ход боевых действий в Бахмуте и на Востоке может контрнаступление ВСУ.

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Россия хочет оттянуть контрнаступление ВСУ

Как утверждает Александр Мусиенко, в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке россияне находятся в обороне. Таким образом они пытаются оттянуть контрнаступление ВСУ.

"Эти действия направлены на вытягивание наших войск, чтобы как можно больше наших бойцов находилось именно там. Это такая защитная стратегия россиян, которые пытаются оттягивать таким образом, как они думают, наше контрнаступление", – объяснил обозреватель.

Он добавил, что оборонные действия состоят не только в том, чтобы защищать какой-то участок, но и в том, чтобы вытягивать наши силы именно на эти направления и не давать проводить наступательные действия на других.

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