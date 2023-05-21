Просто так их не выпустим из Бахмута, – полковник запаса ВСУ о судьбе ЧВК "Вагнера"

Евгений Пригожин заявил, что якобы 25 мая выведет вагнеровцев из Бахмута, а на их позиции зайдут российские регулярные войска. Во ВСУ заявили, что таким образом главарь ЧВК "Вагнера" пытается убежать из города.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что заявления Пригожина – ИПСО. В своих видеообращениях он говорит одно, а делает совсем другое.

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Цирк на публику

Сейчас вагнеровцы небольшими группами пытаются выйти из Бахмута в сторону Горловки, где они создают собственный лагерь.

В то же время в город заходит 1-й корпус так называемой "ЛДНР", который уже считается частью российской армии и подчиняется министерству обороны страны-агрессора.

Также перебрасываются в Бахмут линейные российские части. Они пытаются удержаться на высотах вокруг Бахмута.

С этих высот украинские силы сбросят их в сторону реки Бахмутки в ближайшее время. Они также пополнят войска, которые инфильтрируются в Бахмут,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он отметил, что заявления Пригожина – это цирк на публику. А на самом деле вагнеровцы уже отходят небольшими группами, и завершится это 25 мая.

Роман Свитан предположил, удастся ли ЧВК "Вагнера" выйти из Бахмута до 25 мая: смотрите видео

Знаем все маршруты отхода

"Однако при отходе вагнеровцев украинские силы обороны будут их прекрасно видеть. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский знает все маршруты их отхода. Наша артиллерия сейчас до них достает, и мы потихоньку их отминусуем", - заметил военный эксперт.

В то же время местонахождение ЧВК "Вагнера" также контролируется украинскими военными.

"Если там накопится их критическая масса, то туда пара HIMARS прилетит. И там их добьем. Просто так их не выпустим из Бахмута", – отметил Роман Свитан.

Больше о ситуации на Бахмутском направлении

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, опровергла "победные" заявления Пригожина. По ее словам, оккупанты не смогли окружить Бахмут. В то же время, они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, находясь на передовой на Бахмутском направлении, отметил, что украинские силы продолжают наступательные действия на флангах. И добавил, что оборонная операция Бахмута продолжается.

В течение суток 21 мая враг попытался восстановить свои позиции вблизи Ивановского на Бахмутском направлении. Однако все атаки оккупантов были отбиты украинскими защитниками.