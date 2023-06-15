Мы вернем Бахмут: боец ВСУ рассказал о боях на северном фланге города и действиях россиян
Севернее Бахмута ВСУ продвигаются, но с тяжелыми боями. За последнюю неделю украинские защитники освободили более километра нашей территории. Россияне не штурмуют позиции украинских бойцов, а находятся в обороне.
Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его словам, российские оккупанты понимают, что украинские военные контратакуют.
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"Все заминировано. Дроны врага круглосуточно охотятся с неба на наши позиции. Артиллерия, авиация – все работает исключительно на оборону. Никаких штурмовых действий по нашим участкам фронта он не проводит", – заметил он.
"Легкой прогулки" нет
Ярославский отметил, что к северу от Бахмута против ВСУ воюет регулярная российская армия с опытом и мобилизацией. Наемники ЧВК "Вагнера" действительно покинули это направление. Кадыровцев нет, разве что на окраинах города как заградительные отряды. Такая же ситуация к югу от Бахмута.
"Легкой прогулки" нет, мы продвигаемся шаг за шагом. У нас все получится, мы вернем Бахмут. Я считаю, что мы возьмем его полностью в фактическое окружение. Никто не отступает, все понимают, за что идут,
– сказал военный.
Командир подразделения подчеркнул, что нельзя недооценивать врага. Российские захватчики настроены на долгую борьбу, усовершенствуют свое вооружение. "Российская военная элита" работает, она еще не уничтожена.
В то же время, как подчеркнул Денис Ярославский, россияне охотно сдаются в плен. Речь идет о регулярных российских войсках.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия подтягивает дополнительные резервы на Бахмутском направлении, чтобы не допустить продвижение украинских войск. Оккупанты перебрасывают живую силу и технику с Юга.
- Маляр подчеркнула, что Силы обороны продолжают свои наступательные действия по нескольким направлениям фронта. ВСУ освобождают территории Украины в результате тяжелых боев, а не сдачи территории оккупантами.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что на Бахмутском направлении уменьшилась активность россиян. Этой ситуацией воспользовались наши военные. Они начали наносить активные удары по позициям врага. Также производили штурмовые действия на флангах.