Передовая украинского духа, – Череватый о ситуации в Бахмуте

В районе Бахмута и Соледара враг длительное время имеет инициативу. Россияне продолжают атаковать город, пытаясь захватить его. Поэтому это – одно из самых горячих направлений фронта.

ВСУ не пускают врага

Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что сегодня именно район Бахмута является передовой украинского духа, ведь оккупанты сосредоточили там все, что могли.

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По словам Череватого, там захватчики бьют всеми видами ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня, авиацией, ракетами, минометами и танками.

И при всем этом наши воины стоят, показывая невероятный героизм, мужество и военную обученность, слаженность и солидарность. Мы тоже несем потери, но стоим,

– подчеркнул представитель Восточной группировки.

Он добавил, что хотя российские войска действительно прилагают максимальные усилия, украинские защитники не дают врагу пройти дальше и уверенно защищают родные земли.

Сергей Череватый рассказал о ситуации на Востоке: смотрите видео

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