Россияне пытаются вернуть утраченные позиции: в ВСУ рассказали о боях за Бахмут и Клещеевку

Россияне активировались на Бахмутском направлении. В Генштабе ВСУ регулярно появляется информация о том, что враг пытается вернуть утраченные позиции возле Клещеевки, расположенной в 2 километрах от Бахмута.

В эфире 24 Канала начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, имеет ли Клещеевка стратегическое значение для россиян. Отметим, что официально об освобождении села Вооруженными Силами Украины стало известно 17 сентября 2023 года.

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"От Клещеевки остались одни руины. Это очень маленький поселок, но враг стремится вернуть утраченные позиции, а также пытается найти слабые места в украинской обороне", – сказал Фитьо.

Есть ли у россиян стратегические успехи в районе Бахмута: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на Бахмутском направлении

Только за минувшие сутки украинские военные отбили 15 вражеских атак в районе Ивановки, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. Враг нанес два авиационных удара, а также применил 19 дронов-камикадзе.

Всего на Бахмутском направлении оккупанты совершили 463 обстрела. К сожалению, количество российских обстрелов остается большим. Противник не жалеет своей артиллерии,

– отметил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ.

На данном направлении за прошедшие сутки россияне потеряли 140 солдат. Вооруженные Силы уничтожили 28 единиц военной техники.

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Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции по всей линии, но стратегических успехов в районе Бахмута враг не достигает. Украинские военнослужащие при случае улучшают свое тактическое положение.

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